Denizlispor'un yıldızı sözleşmesini feshetti

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ismail Aissati'nin alacakları için kulübe ihtar gönderdiği, kendisine hak ettiği ücretlerle ilgili birçok ödeme planı sunulduğu belirtildi.

Yayıncı kuruluşun söz verdiği ödemeleri zamanında yapmaması nedeniyle tüm kulüplerin futbolcu maaşlarını ödemekte zorlandığının kamuoyunca bilindiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımızdan Ismail Aissati, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Kendisi hiçbir ödeme planını kabul etmeyerek, sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi tercih etmiştir. Bu zor dönemde aramızdan ilk ayrılan oyuncunun Ismail Aissati olması ise hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Denizlispor'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Trabzonspor'da flaş gelişme: Fransa'ya gitti Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Diabate'de flaş bir gelişme yaşandı.Bordo-mavili takıma yakınlığıyla bilinen muhabir Hasan Yılmaz'ın aktardığı bilgiye göre; 25 yaşındaki futbolcu, izinsiz olarak Fransa'ya gitti.Diabate ile ilgili yasal işlemin başlatıldığı bildirildi.Premier Lig ekibi Leicester City'den transfer edilen Fousseni Diabate, bordo-mavili formayla 7 maça çıkarken skor katkısı sağlayamamıştı. Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Diabate Trabzon'dan kaçarak ülkesi Fransa'ya gitti. Bilindiği üzere Diabate, Trabzonspor'dan yıllık 1 Milyon Euro garanti maaş alıyor.— Hasan Yılmaz (@hasanyilmaz29) December 28, 2020 Plaza'dan çarpıcı itiraf: Futbol kıskançlık ve yanlış arkadaşlık getirir

Maça çıkmayı reddetmişti, kulüpten ayrıldı Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Orta sahada görev yapan Fildişi Sahilli oyuncu Sissoko'nun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği bildirildi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz İbrahim Sissoko kulübümüzle olan sözleşmesini 28.12.2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. Kulübümüz tarafından ilgili feshin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır" denildi. Sissoko, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynanan maça teknik direktör Mesut Bakkal'ın ısrarlarına rağmen hasta olduğu gerekçesiyle çıkmamıştı.'Hastayım' dedi, oynamayı reddetti



