Ajax - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

Ajax - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

17:335/11/2025, Çarşamba
Galatasaray
Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Hollanda'da saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek.


Johan Cruyff Arena'da oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.


Galatasaray, Devler Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. karşılaşmasını kazanmak için Hollanda deplasmanında galibiyet peşinde.


Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan ile Yunus Akgün'ün sakatlığı sürerken, iyileşen Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, Okan Buruk'un görev vermesi halinde Ajax karşısında forma giyebilecek.


AJAX - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Ajax:
Pasveer, Gaael, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Gloukh, Moro, Godts, Weghorst.
Galatasaray:
Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.

AJAX - GALATASARAY CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA SONUÇLARI
