Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geldi.





Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.





Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 59, 66(P) ve 78(P). dakikada Victor Osimhen (3) attı.

Hat-trick yapan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Devler Ligi'nde gol sayısını 6'ya çıkardı ve gol krallığında zirveye oturdu.





Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 9'a yükselterek ilk 24 yolunda büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçında Belçika ekibi Union SG'yi konuk edecek.





AJAX - GALATASARAY İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

14' Gole çok yaklaştık! Sağ kanattan gelişen atağımızda Wilfried Singo ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Altıpas sol çaprazında topu göğsü ile kontrol eden Victor Osimhen bekletmeden sert vurdu ancak kaleci Remko Pasveer sağ köşeden gole izin vermedi.

😮 Osimhen etrafında 3 Ajax'lı futbolcu varken kaleyi yoklamayı başardı! pic.twitter.com/BmWli0mUah — TRT Spor (@trtspor) November 5, 2025

18' Gole bir kez daha çok yaklaştık! Sol kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Gabriel Sara ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Victor Osimhen kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Remko Pasveer sağ köşeye uzanarak net bir kurtarış yaptı.

Osimhen ve Pasveer yine karşı karşıya! pic.twitter.com/JmFm8I2QLz — TRT Spor (@trtspor) November 5, 2025

19' Sağ kanattan kullandığımız köşe vuruşunda sonra ceza yayı gerisinde topla buluşan Leroy Sane bekletmeden yerden sert vuruyor ancak top savunmadan geri geldi.

37' Sağ kanattan gelişen atakta Anton Gaaei ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmamızın karşıladığı top ceza sahası içi sağ çaprazına doğru açıldı. Bu noktada bulunan Oscar Gloukh bekletmeden sert vurdu ancak top kalemizin sağ üst tarafından dışarı gitti.

İKİNCİ YARI

52' Ceza yayı gerisinde topla buluşan Roland Sallai kaleyi düşündü ancak kaleci Remko Pasveer bir kez daha gole izin vermedi.

59' Mario Lemina'nın pası ile sağ çaprazda topla buluşan Leroy Sane ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Victor Osimhen kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

⚽GOOOLLL!!! Victor Osimhen!! Sane müthiş kesti golcü en iyi yaptığı işi yaptı!! pic.twitter.com/PwvwPqj3VZ — TRT Spor (@trtspor) November 5, 2025

66' Penaltıda Victor Osimhen topu yerden sol köşeye nişanladı ve temsilcimizi iki farklı üstünlüğe taşıdı: 0-2.

⚽GOOOLLL!!! Victor Osimhen penaltıdan golü buldu!! Amsterdam'da temsilcimiz farkı ikiye çıkardı! pic.twitter.com/HsjLa7At1q — TRT Spor (@trtspor) November 5, 2025

68' Topla birlikte ceza yayına sokulan Leroy Sane çok sert vurdu ancak kaleci Remko Pasveer meşin yuvarlağı savunmasına doğru sektirmeyi başardı.

70' Savunmamızın arkasına gönderilen topa hareketlenen Mika Godts'dan önce kalecimiz Uğurcan Çakır müdahale etmek istiyor. Çakır boşa çıktı ve Mika Godts dar açıdan yerden boş kaleyi bulmak istedi ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

76' Barış Alper Yılmaz vuruşunu yaptı ancak savunmada Gerald Alders'in eline çarptı ve hakem Benoit Bastien beyaz noktayı işaret etti. Topun başına geçen Osimhen farkı 3'e çıkarttı: 0-3.





AJAX - GALATASARAY MAÇ SONUCU





AJAX - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN NOTLAR

- Sanchez, 1 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 1 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü.





Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sanchez, Trabzonspor karşısında forma giyemedi. Kolombiyalı stoper, eski takımı Ajax karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.





- Singo, sakatlığının ardından yeniden 11'de

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Singo, sakatlığının ardından 11'deki yerini aldı.





Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Singo, sonrasında RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemedi.





Genç savunma oyuncusu, 4 maçın ardından Ajax karşısında ilk 11'e geri döndü.





- Barış Alper, 9 maç sonra yedeğe çekildi

Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 9 karşılaşma sonra ilk defa ilk 11'de başlamadı.





Son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında yedek soyunan Barış Alper Yılmaz, sonrasında Eintracht Frankfurt, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Liverpool, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarına ilk 11'de başladı.





Barış Alper, 9 karşılaşmanın ardından Ajax karşısında yedek kulübesinde görev bekledi.





- Ajax'da 4 değişiklik

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 11. haftasında son oynadıkları Heerenveen maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.





Hollanda ekibi, karşılaşmaya Remko Pasveer, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Owen Wijndal, Davy Klaassen, Youri Regeer, Jorthy Mokio, Mika Godts, Oscar Gloukh ve Wout Weghorst 11'i ile sahaya çıktı.





Ajax'ın yedek kulübesinde ise Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens, Lucas Rosa, Ko Itakura, Raul Moro, James McConnell, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu, Kian Fitz-Jim, Gerald Alders ve Rayane Boundia yer aldı.





Heitinga, son karşılaşmada görev verdiği Itakura, Rosa ve Moro'yu yedeğe çekti. Chelsea maçında direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor da cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Hollandalı teknik adam, bu oyuncuların yerine Sutalo, Gaaei, Klaassen ve Mokio'ya 11'de görev verdi.





- UEFA Gençlik Ligi'nde kazanan Ajax

İki ekibin 19 yaş altı kategorisinde karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi'nde kazanan ev sahibi Ajax oldu.





Hollanda temsilcisi, kulüp tesislerinde oynanan müsabakayı 7-2 kazandı. Ajax'ın Türk kökenli Hollandalı futbolcusu Emre Ünüvar, karşılaşmanın 36, 56 ve 70. dakikalarında attığı golle "hat-trick" yaptı. Hollanda temsilcisinin diğer golleri 28. dakikada Damian Van Der Vaart, 43. dakikada Aaron Bouwman, 52. dakikada Pharrel Nash ve 87. dakikada Sean Steur'den geldi.





Galatasaray'ın gollerini ise 55. dakikada Yusuf Kahraman ve 73. dakikada Çağrı Balta attı.



