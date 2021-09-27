Spor Ajaxın hocası Beşiktaşta çekindiği futbolcuyu açıkladı
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Ajax'ın hocası Beşiktaş'ta çekindiği futbolcuyu açıkladı

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Beşiktaş'ın çok iyi futbolculardan kurulu bir takım olduğunu belirterek, "Çekindiğim tek oyuncu var, o da Michy Batshuayi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ajaxın hocası Beşiktaşta çekindiği futbolcuyu açıkladı
Ajax'la iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Ajax'ta teknik direktörü Erik ten Hag, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Çok sakatları var ama kendilerine güveniyorlar"


Siyah-beyazlı temsilcimizle ilgili değerlendirme yapan Hollandalı çalıştırıcı, "Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım olarak gibi görünüyor ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Çok sakatları var ama kendilerine güveniyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çekindiğim tek futbolcu var"

Beşiktaş'ta çekindiği futbolcu olup olmadığıyla ilgili soruya cevap veren Hag, "Çok iyi futbolcuları var. Teknik olarak harika futbolculara sahipler. Çok iyi futbol oynayabiliyorlar. Beşiktaş'ta çekindiğim tek futbolcu var. O da Batshuayi" dedi.

Batshuayi, Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
Batshuayi, Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.


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