Galatasaray, Süper Lig 7. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez ilk 7 maçını kazanarak kendi rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 7. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 23. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Galatasaray file bekçisi Uğurcan Çakır, sergilediği performansla üç puanda kritik rol oynadı. Milli kaleci karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamladı.
Alanyaspor'u tek golle geçen sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ilk kez ilk 7 maçını kazanarak kendi rekorunu kırdı. (2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı.)
Yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray puanını 21 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıradaki Göztepe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar, milli ara öncesi derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
13' Maestro, kendi yarı sahasından aldığı topla birlikte Galatasaray ceza sahasına kadar gitti. Sağ çaprazdan çektiği şutta top az farkla dışarı çıktı.
21' Leroy Sane'nin kafa vuruşunda Ertuğrul Taşkıran çizgi üzerinde gole izin vermedi.
23' Singo'nun ceza alanının sağından içeri çevirdiği şık pasına hareketlenen Mauro Icardi, ön direkten gelişine yaptığı şık vuruşla topu Ertuğrul Taşkıran'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.
26' Maestro'nun pasıyla topla buluşan Uchenna Ogundu'nun hızla ceza alanına girerek karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
37' İbrahim Kaya'nın kaleye gönderdiği şutunda Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başardı. Pozisyonun devamında Hwang Ui-Jo'nun yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi.
58' İbrahim Kaya'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başardı. Pozisyonun devamında Yusuf Özdemir'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.
67' Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Leroy Sane'nin yaptığı vuruşta savunmadan seken top Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
84' Alanyaspor gole çok yaklaştı. Janvier'in sol kanattan gönderdiği ara pasında Yusuf Özdemir, meşin yuvarlakla ceza sahasına girerek şutunu çekti ancak top yan direğe çarparak dışarı çıktı.
89' Alanyaspor, bir kez daha gole yaklaştı. Rakip ceza sahasında topla buluşan Duarte, Eren Elmalı'yı geçerek kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.
90+4' Yusuf Özdemir, sol kanattan arka direğe çıkardığı topu kontrol eden Mounie, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.