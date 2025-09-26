Alanyaspor'u tek golle geçen sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ilk kez ilk 7 maçını kazanarak kendi rekorunu kırdı. (2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı.)

Yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray puanını 21 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıradaki Göztepe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar, milli ara öncesi derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk edecek.