Alanyaspor-Beşiktaş: 1-2

Süper Lig'de 24. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılarda Burak Yılmaz attığı 2 golle yıldızlaştı.
Maçtan dakikalar;
7. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında N’Sakala’nın ara pasıyla hareketlenen Fernandes son çizgiden içeri ortalamak istedi ancak son anda araya giren Vida topu ön direkte karşılayarak tehlikeyi önledi.
12. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topu ileri taşıyan N’Koudou’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lens, Welinton’dan sıyrılıp sol çaprazdan şutunu attı ancak top az farkla yandan auta gitti.
19. dakikada orta saha kazanılan topla başlayan Alanyaspor atağında Bakasetas dengesiz yakalanan Beşiktaş savunmasının arkasına koşu yapan Efecan’a ara pas attı. Topla buluşan Efecan ilk anda kaleci Karius’tan sıyrılırken vuruşunu yapmakta gecikince Karius topu kontrolüne almayı başardı. Yardımcı hakem pozisyonun sona ermesinin ardından ofsayt bayrağını kaldırdı.
23. dakikada gelişen Beşiktaş kontratağında Alanyasporlu Welinton’dan seken topu kazanan Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat rakibinin açısını daraltan Marafona uzanarak topu uzaklaştırdı.
37. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Efecan aynı çizgide koşu yapan Onur’a topu aktardı. Ceza sahası çaprazında topla buluşan Onur çizgiye kadar ilerleyerek kale önüne gönderdi. Burada yükselen Fernandes’in kafa vuruşu kaleci Karius’un solundan geçerek fileleri havalandırdı. 1-0
İkinci yarıda Beşiktaş 70. ve 87. dakikalarda Burak Yılmaz'ın attığı gollerle sahadan 2-1'lik skorla 3 puanla ayrıldı.
24. haftanın açılışında Beşiktaş, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz'la bulduğu gollerle Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/zP8UJEJM2z
24. haftanın açılışında Beşiktaş, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz'la bulduğu gollerle Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/zP8UJEJM2z— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Şubat 2020
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