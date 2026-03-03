Yeni Şafak
Alanyaspor - Galatasaray | Canlı izle - Canlı sonuç

17:583/03/2026, Salı
Hafta sonu ligde oynanan karşılaşmadan kare.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele A Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

9 puanla grupta lider olan Galatasaray bir üst tura yükselmeyi garantiledi. 7 puanla 2. sırada yer alan Alanyaspor sahadan puan veya puanlar aldığı takdirde çeyrek finale adım atacak.

Sarı-kırmızılılarda 8 eksik bulunuyor. Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kafilede yer almadı.


ALANYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor:
Victor, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Ruan, Makouta, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, İbrahim Kaya, Güven Yalçın, Hagi
Galatasaray:
Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Singo, Boey, Nhaga, İlkay Gündoğan, Can Armando, Asprilla, Lang, Ahmed Kutucu

ALANYASPOR - GALATASARAY CANLI SKOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SONUÇLARI


