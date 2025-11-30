Yeni Şafak
Alanyaspor Samsunspor maçına hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Alanyaspor bugün saat 16.00'da Gazipaşa Havalimanı'ndan özel uçakla Samsun'a uçarak konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.


Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın oynanacak Samsunspor-Corendon Alanyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.



