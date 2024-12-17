Alkışlar Fırtına'nın üç puan Aslan'ın

Süper Lig’de 16. haftanın nefesleri kesen kapanış mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u uzatmadaki golle mağlup edip 3 puanı aldı: 4-3. Sarıkırmızılı takımda Yunus-Mertens işbirliği dikkat çekerken, bordomavililerde ikinci yarıda oyuna giren Draguş oyunun kaderini değiştirdi. Karşılaşmaya iki takım da tempolu başladı. Santrforsuz sahaya çıkan sarı-kırmızılı takım, hızlı kanat oyuncularıyla direkt kaleye giderek etkili oldu. 8'de Yunus'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mertens, net bir vuruşla takımını öne geçirdi. 17’de Cham’ın sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Ozan Tufan, mücadelede eşitliği sağladı. 29’da Mertens’ten pas alan Yunus Akgün ceza sahası dışından sert bir vuruşla Uğurcan’ı mağlup etti: 2-1.