Alkışlar Fırtına'nın üç puan Aslan'ın

Süper Lig’de 16. haftanın nefesleri kesen kapanış mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u uzatmadaki golle mağlup edip 3 puanı aldı: 4-3. Sarıkırmızılı takımda Yunus-Mertens işbirliği dikkat çekerken, bordomavililerde ikinci yarıda oyuna giren Draguş oyunun kaderini değiştirdi. Karşılaşmaya iki takım da tempolu başladı. Santrforsuz sahaya çıkan sarı-kırmızılı takım, hızlı kanat oyuncularıyla direkt kaleye giderek etkili oldu. 8'de Yunus'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mertens, net bir vuruşla takımını öne geçirdi. 17’de Cham’ın sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Ozan Tufan, mücadelede eşitliği sağladı. 29’da Mertens’ten pas alan Yunus Akgün ceza sahası dışından sert bir vuruşla Uğurcan’ı mağlup etti: 2-1.
SON DAKİKALAR NEFES KESTİ
Trabzonspor, 2. yarıya hızlı girdi. 51’de Abdülkerim’in hatasından yararlanarak topu alan Banza, Muslera’yı kapattığı köşeden mağlup edip, skoru 2-2'ye getirdi. 55’te Draguş’un ortasını Banza indirirken, Ozan, Fırtına'yı 3-2 öne geçirdi. 61’de Malheiro’nun müdahalesiyle Mertens yerde kalırken, hakem pozisyonu VAR’da izledikten sonra penaltı kararı verdi. Batshuayi penaltıdan skoru eşitledi. Son bölümde Galatasaray, rakip kaleye yüklenirken, 90+8'de Sara'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Batshuayi ile hava topuna çıkan Ali Şahin topu kendi ağlarına gönderdi. Maçı 4-3 kazanan lider G.Saray, F.Bahçe ile 6 puanlık farkı korudu.