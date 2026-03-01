Alperen Şengün'ün 13 sayısı yetmedi

Kaseya Center'da oynanan karşılaşmada, sezonun 22. mağlubiyetini yaşayan Rockets'da Alperen Şengün 13 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.

Kevin Durant, 32 sayıyla maçın en skoreri olurken Amen Thompson 20 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.