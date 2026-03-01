Alperen Şengün'ün 13 sayısı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Miami Heat'e 115-105 kaybetti.
Kaseya Center'da oynanan karşılaşmada, sezonun 22. mağlubiyetini yaşayan Rockets'da Alperen Şengün 13 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.
Kevin Durant, 32 sayıyla maçın en skoreri olurken Amen Thompson 20 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.
Rockets'da, Jabari Smith sağ ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Bu sezonki 32. galibiyetini alan Heat'de, Bam Adebayo 24 sayı, 11 ribaunt ve Kel'el Ware 13 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaparken Pelle Larsson 20 sayı kaydetti.