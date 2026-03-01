Yeni Şafak
Alperen Şengün'ün 13 sayısı yetmedi

Alperen Şengün'ün 13 sayısı yetmedi

1/03/2026, Pazar
AA
Miami savunması Alperen Şengün'e zor anlar yaşattı.
Miami savunması Alperen Şengün'e zor anlar yaşattı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Miami Heat'e 115-105 kaybetti.

Kaseya Center'da oynanan karşılaşmada, sezonun 22. mağlubiyetini yaşayan Rockets'da Alperen Şengün 13 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.


Kevin Durant, 32 sayıyla maçın en skoreri olurken Amen Thompson 20 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.


Rockets'da, Jabari Smith sağ ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.


Bu sezonki 32. galibiyetini alan Heat'de, Bam Adebayo 24 sayı, 11 ribaunt ve Kel'el Ware 13 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaparken Pelle Larsson 20 sayı kaydetti.




#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#Miami Heat
