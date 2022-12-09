Spor Alperenin double-doubleı yetmedi
NBA

Alperen'in 'double-double'ı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, 11 maçlık mağlubiyet serisini, konuk ettiği Houston Rockets'ı 118-109 yenerek sonlandırdı.

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Haber Merkezi AA
Alperen Şengünün San Antonio Spurs maçındaki istatistikleri
Alperen Şengün'ün rakibiyle mücadelesi.

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets'ı 9 sayı farkla geçen Spurs, sezonun 7. galibiyetini elde etti.

Ligde 11 maç sonra kazanan Spurs'te Keldon Johnson 32 sayı ve 7 ribaunt, Tre Jones 26 sayı ve 5 asist, Josh Richardson ile Doug McDermott 12'şer sayı, Romeo Langford 11 sayı ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 25. maçında 18. kez kaybeden Rockets'ta Jabari Smith 23 sayıyla takımın en skoreri olurken, ilk 5'te başlayarak 28 dakika 30 saniye süren alan Alperen Şengün ise 16 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Lillard'dan 40 sayı

Batı Konferansı ekiplerinin baştan sona çekişmeli mücadelesinde, Denver Nuggets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 121-120 mağlup etti.

Sezonun 15. galibiyetine uzanan Nuggets'ta Nikola Jokic 33 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist, Jamal Murray 21 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Aaron Gordon 20 sayı ve 5 ribaunt, Bones Hyland 13 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle takımına galibiyeti getirdi.

Sezonun 12. mağlubiyetini alan Blazers'ta Damian Lillard 40 sayı, 12 asist ve 4 ribaunt, Jusuf Nurkic 21 sayı ve 9 ribaunt, Jerami Grant 18 sayı, Josh Hart 12 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

Heat evinde kazandı

Doğu Konferansı ekibi Miami Heat, ağırladığı Los Angeles Clippers'ı 115-110'luk skorla geçti ve 26. maçında 12. kez kazandı.

Heat'te Bam Adebayo 31 sayı, 10 ribaunt ve 4 asist, Jimmy Butler 26 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalma, Tyler Herro 19 sayı ve 9 ribaunt, Caleb Martin 17 sayı ve 8 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Bu sezon 13. kez mağlup olan Clippers'ta Paul George 29 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Reggie Jackson 20 sayı üretti.

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