Altınordu'da Namet Ateş istifa etti

15:253/11/2025, Pazartesi
DHA
Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş
Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş

2’nci Lig Beyaz Grup’ta son olarak deplasmanda Karaman FK’ya 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Altınordu’da Teknik Direktör Namet Ateş görevinden istifa ettiğini açıkladı.

2’nci Lig Beyaz Grup’ta son olarak deplasmanda Karaman FK’ya 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Altınordu’da Teknik Direktör Namet Ateş veda mesajı yayınladı.


Kırmızı-lacivertli ekibin başında çıktığı 10 maçta 4 beraberlik, 6 mağlubiyet gören genç teknik adam görevinden istifa ettiğini açıkladı.


Teknik patron Namet Ateş, “Geçen sezon Altınordu’da harika işler yaptık. Bu sezon kötü bir başlangıç oldu. Yeni bir anlayış ve davranışa takımın ihtiyacı olduğunu düşünüp istifa ediyorum. Yüreğimin bir parçasını bırakarak Altınordu ailesine şükranlarımı sunar, başarılar dilerim” diye konuştu.






