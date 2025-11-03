Altınordu'da Namet Ateş istifa etti

Teknik patron Namet Ateş, “Geçen sezon Altınordu’da harika işler yaptık. Bu sezon kötü bir başlangıç oldu. Yeni bir anlayış ve davranışa takımın ihtiyacı olduğunu düşünüp istifa ediyorum. Yüreğimin bir parçasını bırakarak Altınordu ailesine şükranlarımı sunar, başarılar dilerim” diye konuştu.