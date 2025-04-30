Karşılaşmadan kare.
THY EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Anadolu Efes konuk ettiği Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu ve seride 2-1 geriye düştü.
EuroLeague play-off serisini üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Panathinaikos seride 2-1 öne geçti. Mücadelenin en skorer ismi ise Panathinaikos'ta 25 sayı kaydeden Kendrick Nunn oldu.
Öte yandan serinin 4'üncü maçı 2 Mayıs Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇ ÖZETİ
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