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Anadolu Efes sahasında PANA'ya mağlup: Seride 2-1 geri düştü

Anadolu Efes sahasında PANA'ya mağlup: Seride 2-1 geri düştü

23:0230/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

THY EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Anadolu Efes konuk ettiği Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu ve seride 2-1 geriye düştü.

EuroLeague play-off serisini üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu.


Bu sonucun ardından Panathinaikos seride 2-1 öne geçti. Mücadelenin en skorer ismi ise Panathinaikos'ta 25 sayı kaydeden Kendrick Nunn oldu.


Öte yandan serinin 4'üncü maçı 2 Mayıs Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.


ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇ ÖZETİ
Anadolu Efes - Panathinaikos maçının özetini izlemek için


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