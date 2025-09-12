Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Andre Onana Trabzonspor'da siftah yaptı: Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Andre Onana Trabzonspor'da siftah yaptı: Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

20:4312/09/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Andre Onana
Andre Onana

Trabzonspor, Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer kaleci Andre Onana da ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.


Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.


Onana ilk antrenmanına çıktı

Bordo-mavililerin, İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Manchester United’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Andre Onana da yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Fenerbahçe deplasmanı için İstanbul’a hareket edecek.






#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları açıklandı mı?