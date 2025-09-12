Andre Onana Trabzonspor'da siftah yaptı: Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer kaleci Andre Onana da ilk antrenmanına çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililerin, İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Manchester United’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Andre Onana da yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Trabzonspor, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Fenerbahçe deplasmanı için İstanbul’a hareket edecek.