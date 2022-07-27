Antalyaspor, Cemali Sertel'i kiraladı

Süper Lig ekiplerindenAntalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Antalyaspor kulübünden "Hoş geldin Cemali Sertel" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon Rizespor'a kiralanan genç sol bek, 2019'da Eskişehirspor'dan 500 bin Euro karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.
- Rizespor'da 30 maça çıkan Cemali, 30 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
🔥 Hoş Geldin Cemali Sertel!
Kulübümüz Medipol Başakşehir’den Cemali Sertel ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/45AA6WCmo4
🔥 Hoş Geldin Cemali Sertel!