Spor Antalyaspor, Cemali Serteli kiraladı
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Antalyaspor, Cemali Sertel'i kiraladı

Antalyaspor, kadroya takviye yapmaya devam ediyor. Akdeniz ekibi, geçen sezon Rizespor forması giyen Başakşehirli futbolcu Cemali'yi kiraladı.

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Haber Merkezi AA
Antalyaspor, Cemali Serteli kiraladı
22 yaşındaki sol bekin piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Euro.

Süper Lig ekiplerindenAntalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Antalyaspor kulübünden "Hoş geldin Cemali Sertel" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Rizespor'a kiralanan genç sol bek, 2019'da Eskişehirspor'dan 500 bin Euro karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.

  • Rizespor'da 30 maça çıkan Cemali, 30 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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