Antalyaspor, Cemali Sertel'i kiraladı

Süper Lig ekiplerindenAntalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Antalyaspor kulübünden "Hoş geldin Cemali Sertel" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Rizespor'a kiralanan genç sol bek, 2019'da Eskişehirspor'dan 500 bin Euro karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.

Rizespor'da 30 maça çıkan Cemali, 30 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

🔥 Hoş Geldin Cemali Sertel!



Kulübümüz Medipol Başakşehir’den Cemali Sertel ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/45AA6WCmo4 REKLAM July 27, 2022