Aslan ağır yaralı

Galatasaray’ın sakatlık kabusu bir türlü bitmiyor. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen aralar sarı-kırmızılı takıma yaramıyor. Galatasaray’da geçen sene milli maçta çapraz bağları kopan Christian Luyindama, ülkesi Demokratik Kongo’dan yine sakat dönüyor.

Koronavirüse yakalanan Omar ve Babel’e dün sabah da biri Arda Turan olmak üzere 3 futbolcunun daha eklenmesiyle, Galatasaray bir anda 6 oyuncusundan yoksun kaldı. Geçen sezon milli maçta ön çapraz bağları kopan Luyindama’nın sakatlığıyla büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılı takım, yine bir milli arada üst üste şoklar yaşıyor.

Norveç Milli Takımı’nda Omar, Hollanda Milli Takımı’nda Babel koronavirüse yakalandı. Luyindama ise bu defa kasığından sakatlandı. Ayrıca kulüpten dün sabah yapılan açıklamada Arda Turan dahil 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı bildirildi. Babel ve Omar’ın ise ülkelerinde karantina altında oldukları ve iyileştikten sonra sarı-kırmızılı takıma katılacakları öğrenildi.