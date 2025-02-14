Aslan ağır yaralı

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk karşılaşmasında Galatasaray, Hollanda'da AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup olarak tur şansını oldukça zora soktu. Sarı-kırmızılılar, 20 Şubat'ta İstanbul’daki rövanşta ayağa kalkmaya çalışacak. Galatasaray adına sahanın en iyi ismi olarak Abdülkerim ön plana çıktı. İki kez boş kaleye giden topu çizgiden çıkaran başarılı stoper, birçok önemli atağı da kesti. Galatasaray maça epey durgun bir giriş yaparken, kısa süre içerisinde ağlarında golü gördü. 12. dakikada Mijnans, kullandığı frikikte direkt kaleyi düşünürken fileleri havalandırdı: 1-0. Sarı-kırmızılıların cevabı ise gecikmedi. 20’de AZ Alkmaar defansının uzaklaştıramadığı top Sallai’nin önünde kalırken, Macar futbolcu ceza sahası dışından gelişine vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 36’da Barış Alper kontrolsüz hareketle Maikuma’yı yere düşürürken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Parrott, kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi: 2-1. Sarıkırmızılı takım, ikinci yarıya da kötü bir başlangıç yaptı. 51’de Kaan Ayhan, yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 57’de Poku’nun içeri çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Clasie, ağları sarstı: 3-1. 66’da Lahdo’nun ortasında Parrott’un vuruşunu Muslera kurtarırken, dönen topu Wolfe filelerle buluşturdu: 4-1. Maçın devamında Galatasaray varlık gösteremezken, tüm hatlarıyla farkın daha da fazla açılmaması için mücadele etti. Kendi yarı sahasında kaptığı toplarla kontra atağa çıkmak istedi ama başarılı olamadı