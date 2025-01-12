Aslan bu kez hata istemiyor

Galatasaray, ilk devrenin son maçında bugün Başakşehir’le deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonluk yarışını lider götüren sarı-kırmızılı takım, hafta içi kupada berabere kaldığı rakibi karşısında bu kez hata yapmak istemiyor.

Süper Lig’in lideri Galatasaray, bugün deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Hafta içinde yine Başakşehir’le Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşan ve rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu kez hata yapmamak ve sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Başakşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla haftaya zirvede girdi. 7. sırada yer alan Başakşehir ekibi ise 7 galibiyetin yanında 5’er beraberlik ve mağlubiyet aldı.

GABRİEL SARA RİSKE EDİLMEYECEK

Galatasaray'da Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara sakatlığı sebebiyle bugün sahada olamayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak. Turuncu-lacivertli ekipte ise 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Ousseynou Ba, Miguel Crespo ve Berat Özdemir kart cezası, Leo Duarte ile Serdar Gürler ise sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamayacak.

3 isim sınırda

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart gördükleri takdirde 20. haftadaki Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

Dışarıda fire vermedi

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor'u mağlup ederken bu maçlarda hanesine 21 puan yazdırdı.







