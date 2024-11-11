Aslan doludizgin

Süper Lig’in 12. haftasında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor’u konuk etti. RAMS Park’ta oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Galibiyet serisine yeni bir halka ekleyen Galatasaray, rakipleriyle puan farkını açmaya devam etti. Karşılaşmada yıldızlaşan Victor Osimhen, attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Bu sezon erken bulduğu gollerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, Samsunspor karşısında da maça adeta 1-0 önde başladı. 3. dakikada Torreira’nın sağ taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Osimhen, gol perdesini araladı: 1-0. 25’te Mertens, 37’de Sara, Osimhen’e orta açarken, yıldız oyuncu iki pozisyonda da çerçeveyi tutturamadı. Samsunspor, ikinci yarıya etkili başladı. Üst üste pozisyonlar yakalayan kırmızı-beyazlılar, çok geçmeden penaltı kazandı. 50. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ntcham, mücadelede 1-1'lik eşitliği sağladı. Galatasaray’ın cevabı ise gecikmedi. 55’te Yunus’un çizgiye inerek içeri açtığı kaleci Okan elinden kaçırırken, Osimhen arka direkte kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-1. Mücadelenin son bölümlerinde rakip kalede etkili olmak isteyen Samsunspor, arkada açıklar vermeye başladı. 85'te Ziyech’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi ağları sarstı: 3-1. 90+1’de Samsunspor bir kez daha VAR uyarısıyla penaltı kazanırken, 90+3'te topun başına geçen Bennasser maçın skorunu ilan etti: 3-2.





Atatürk için koreografi

Galatasaray’ın Samsunspor’u konuk ettiği mücadelede, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. vefat yıl dönümü nedeniyle tribünlerde koreografi yapıldı. Kale arkasındaki Kuzey tribünündeki kartonlarda Atatürk’ün silueti yer alırken, Doğu tribününde yine kartonlarla ’Atam İzindeyiz’ yazıldı. Ayrıca ’Dün, bugün, yarın; daima’ pankartı asıldı. Samsuspor taraftarları da beyaz kartonlarla koreografi gerçekleştirirken, ’Kasımda aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz aşkı anlatır’ pankartını açtı.





Galatasaray’da çok mutluyum

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi. Nijeryalı futbolcu, "Galibiyeti ve gollerimi Mauro Icardi’ye armağan ediyorum" dedi. Samsunspor'un iyi oynadığını belirten Osimhen, "Neden bu durumda olduklarını görmüş olduk. Galibiyet önemliydi. Milli takımlara gideceğiz, bize de öz güven oldu. Döndüğümüzde de her maçı kazanacak gücümüz var. Galatasaray'da çok mutluyum, taraftarlar beni çok seviyor. Galibiyeti onlara armağan ediyorum" sözlerini sarf etti.





Üstün oynayarak kazandık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Fikstürden memnun olmadıklarını belirten genç çalıştırıcı, "3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasıyla ilgili bu sene şikayetçiyiz. İyi bir takıma karşı oynadık, onlar bize göre daha dinlenmiş olarak geldiler. Oyun içinde üstün taraf bizdik. Penaltılar için çok bir şey demeyeceğim, kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum. İyi bir takımız, iyi bir karaktere sahibiz" dedi. Jakobs'un ciddi bir sorunu olmadığını belirten Buruk, İcardi konusunda ise "Büyük ihtimal önümüzdeki sezon hazırlık kampına yetişecek. Sözleşme dondurulması diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.





İcardi'ye jest

Samsunspor maçında Galatasaray adına 2 gol atan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, gol sonrasında Maruo Icardi’nin klasikleşmiş gol sevincini yaptı. Ayrıca Galatasaray’ın 3 golünde de UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapattığı belirtilen Icardi’nin ismi anons yapıldı. Galatasaray’ın 31 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Samsunspor maçını tribünden izlerken, karşılaşma öncesinde ve sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.





Davidson cezalı

Galatasaray'da Samsunspor maçında sarı kart gören Davinson Sanchez cezalı duruma düştü. Maçın 70. dakikasında Gaetan Laura'ya orta alanda faul yapan Kolombiyalı stoper, pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Sanchez, ligin 13. haftasında deplasmanda oynanacak Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.











