Aslan evinde güldü

Geçen hafta Hatayspor deplasmanında beklenmedik şekilde puan kaybı yaşayan Galatasaray, ligin 21. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor’u 1-0 yenerek rahatladı. Puan kayıplarına bir yenisini ekleyen Konya ekibi ise galibiyet hasretini 6 maça çıkarttı. İlk yarı pozisyon anlamında epey kısırdı. Karşılıklı fauller sebebiyle mücadele sık sık durdu. Kontrolü elinde tutan Galatasaray, sürekli Osimhen’le defans arkasına sarkmaya çalıştı. 21. dakikada Yunus’un aşırtma pasıyla ceza sahasına giren Osimhen, Adil'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’dan gelen uyarı ile pozisyonu izleyen Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Nijeryalı oyuncu, takımını öne geçiren skoru kaydetti. Galatasaray, ikinci devreye daha da baskılı başladı. Özellikle kanatlarını etkili kullanan sarı-kırmızılılar, duran toplarla sık sık tehlike oluşturdu. 54’te Yunus Akgün’ün kullandığı serbest vuruşu Barış Alper indirirken Osimhen tamamladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 62’de Yunus’un ara pasıyla defans arkasına sarkan Osimhen, aşırtma vuruşunda kaleci Slowik’e takıldı. 78’de Sallai’nin çizgiye inerek çevirdiği topa ön direkte topuk vuran Osimhen, Slowik’i geçemedi. Mücadele G.Saray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.