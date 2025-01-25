Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor?

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürürken, puanını ise 54'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezonki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

2024-2025 sezonunda resmi maçlarda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İstanbul’da oynadığı İsviçre takımı Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonraki maçlarda kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, 18’i Süper Lig, 7’si Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 karşılaşmada 18 galibiyet elde ederken, 8 kez de berabere kaldı.