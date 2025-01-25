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Bileği bükülmüyor: Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor?

Bileği bükülmüyor: Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor?

21:1925/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
IHA
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Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçındaki ilk 11'i
Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçındaki ilk 11'i

Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle bu sezon resmi karşılaşmalardaki yenilmezlik sayısını arttırdı. Peki Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor?

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 22. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.


Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürürken, puanını ise 54'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezonki yenilmezlik serisini de sürdürdü.


Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor?

2024-2025 sezonunda resmi maçlarda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İstanbul’da oynadığı İsviçre takımı Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonraki maçlarda kaybetmedi.


Sarı-kırmızılılar, 18’i Süper Lig, 7’si Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 karşılaşmada 18 galibiyet elde ederken, 8 kez de berabere kaldı.










#Galatasaray
#Süper lig
#Konyaspor

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