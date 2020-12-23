Aslan evinde kükredi ​

Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe’yi konuk eden Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrıldı: 3-1. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Karagümrük’e yenilen sarı-kırmızılı takım, renktaşı Göztepe karşısında aldığı galibiyetle lider Alanyaspor ile puanları eşitledi. İzmir ekibi ise ligde üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı. 4. dakikada Diagne’nin şutunu kaleci Megyeri köşeden çıkartırken dönen topu tamamlayan Emre Kılınç Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 6’da Belhanda’nın şutunu kaleci Megyeri kornere tokatladı.

12. dakikada Donk’un kendi sahasından gönderdiği uzun pasla ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Arda Turan, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0. 14. dakikada Halil Akbunar’ın yerden açtığı ortaya ön direkte topuğuyla dokunan Soner Aydoğdu farkı bire indirdi: 2-1. 34’de Emre Kılınç’ın soldan kullandığı kornerde Luyindama’nın kafa vuruşunu Megyeri direk dibinde çeldi. Dönen topu Arda’nın vuruşunda kalici bir kez daha gol izni vermedi. 49’da Halil’in şutunu kaleci Okan uzaklaştıramazken, Soner’in şutu üstten auta gitti.

62. dakikada Taylan’ın aşırtma pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli, ters ayakla yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-1. 71’de Gassama’nın sağdan ortasında Napoleoni’nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 85’’te Halil’in açtığı ortada Ndiaye’nin kafa vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.