Aslan farkı açmak istiyor

Bu sezon Süper Lig’de tarihinin en iyi başlangıcına imza atan Galatasaray, 17. hafta mücadelesinde Kayserispor’a konuk olacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele 16.00’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada ‘mutlak galibiyet’ parolasıyla sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, farkı 8 puana çıkartmaya çalışacak.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de çıktığı dış saha maçlarında henüz puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılı takım, oynadığı 6 deplasman mücadelesinin tamamını kazandı. Galatasaray, ligde deplasmandaki son puan kaybını 11 Ocak 2024’te Sivasspor deplasmanında yaşadı. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Sallai, Kerem, Icardi, Ziyech ve Yusuf Demir bulunmuyor. Kerem'in ailevi nedenle özel izinli olduğu, Yusuf Demir'in ise hasta olduğu belirtildi. Kayserispor'da ise sakatlıkları süren kaleci Bilal, Hosseini, Arif Kocaman ve Carlos Mane yer almayacak.