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Aslan farkı açmak istiyor

Aslan farkı açmak istiyor

Umut Yılmaz
04:0022/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Sarı-kırmızılılar, farkı 8 puana çıkartmaya çalışacak.
Sarı-kırmızılılar, farkı 8 puana çıkartmaya çalışacak.

Süper Lig’de üst üste 3., toplam 25. şampiyonluğu için mücadele eden Galatasaray, rakipleriyle farkı açma fırsatı yakaladı. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada Kayserispor’a konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, galibiyet için sahaya çıkacak.

Bu sezon Süper Lig’de tarihinin en iyi başlangıcına imza atan Galatasaray, 17. hafta mücadelesinde Kayserispor’a konuk olacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele 16.00’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada ‘mutlak galibiyet’ parolasıyla sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, farkı 8 puana çıkartmaya çalışacak.


DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de çıktığı dış saha maçlarında henüz puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılı takım, oynadığı 6 deplasman mücadelesinin tamamını kazandı. Galatasaray, ligde deplasmandaki son puan kaybını 11 Ocak 2024’te Sivasspor deplasmanında yaşadı. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Sallai, Kerem, Icardi, Ziyech ve Yusuf Demir bulunmuyor. Kerem'in ailevi nedenle özel izinli olduğu, Yusuf Demir'in ise hasta olduğu belirtildi. Kayserispor'da ise sakatlıkları süren kaleci Bilal, Hosseini, Arif Kocaman ve Carlos Mane yer almayacak.


#spor
#Galatasaray
#Kayserispor

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