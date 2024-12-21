Galatasaray Kayserispor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Sarı-kırmızılı takım, maç için bugün Kayseri'ye gidecek.