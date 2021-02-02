​Aslan gençleşti​

Galatasaray’ın Benfica’dan transfer ettiği Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul’a geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan Portekizli oyuncu havalimanında direkt ambulansa binerek sponsor hastaneye götürülerek karantinaya alındı.

Gedson Fernandes’i karşılaşmaya Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak geldiği görüldü. Öte yandan Galatasaray, ara transfer döneminde gençleşti. Sarı-kırmızılıların transfer ettiği 5 yeni futbolcunun yaş ortalaması 23. Galatasaray’ın yeni transferlerinden Halil Dervişoğlu 21, Gedson Fernandes 22, Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru 23, DeAndre Yedlin 27 yaşında. Ayrıca 21 yaşındaki Valentin Ozornwafor’un da lisansı yeniden çıkartıldı.

MOHAMED

SON TRANSFERLERİN MALİYETLERİ

Galatasaray’ın 6 aylığına kiraladığı Fernandes için Benfica’ya 500 bin Euro’luk kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncu ise 650 bin Euro alacak. Galatasaray’ın Zamalek’den 1,5 yıllığına kiraladığı forvet oyuncusu Mostafa Mohammed için Mısır ekibine 2 milyon Dolar verileceği, satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Dolar olduğu açıklandı. Oyuncuya ise bu sezonun kalan kısmı için 400 bin Dolar, gelecek sezon ise 725 bin Dolar verileceği açıklandı. ekibi Newcastle United’dan bedelsiz olarak alınan ve 2.5 yılık sözleşme yapılan sağ bek DeAndre Yedlin’e ise bu sezonun kalan kısmı için 350 bin Euro, diğer iki sezon için ise 1 milyon 150 bin’er Euro verileceğini açıkladı. Bu arada sakatlığı sebebiyle İspanya’da tedavi gören Radamel Falcao dün İstanbul’a döndü.