Aslan ideale dönüyor

Galatasaray, Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig’de tarihinin en iyi başlangıcına imza atan sarı-kırmızılılar, Kayseri deplasmanından da galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk da takımını 3 puan için hazırlıyor. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlıktan dönen oyuncularını 11’e monte etmeye hazırlanıyor. Galatasaray’ın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlıktan dönen Kaan Ayhan, Barış Alper ve Abdülkerim ilk 11 oynamış; Osimhen ve Jakobs ise sonradan oyuna girmişti.