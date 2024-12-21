Aslan ideale dönüyor

Ligde yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlıktan dönen oyuncularının da yüzde 100 hazır olmasıyla ideal kadrosunu sahaya sürmek istiyor.
Galatasaray, Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig’de tarihinin en iyi başlangıcına imza atan sarı-kırmızılılar, Kayseri deplasmanından da galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk da takımını 3 puan için hazırlıyor. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlıktan dönen oyuncularını 11’e monte etmeye hazırlanıyor. Galatasaray’ın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlıktan dönen Kaan Ayhan, Barış Alper ve Abdülkerim ilk 11 oynamış; Osimhen ve Jakobs ise sonradan oyuna girmişti.
TÜM GÜCÜYLE SAHAYA ÇIKACAK
Teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor deplasmanında kalede Muslera’yı başlatacak. Savunma hattı ise Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs’tan oluşacak. Orta saha kurgusu ise Torreira-Sara ikilisinden oluşacak, 10 numarada ise Mertens görev alacak. Sallai’nin cezalı olduğu mücadelede kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün oynayacak. İleri uçta ise Osimhen, Galatasaray’ın gol ayağı olacak.