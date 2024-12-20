Federasyonun hakemleri eline yüzüne bulaştırdı: Bir genç hakem daha sınıfta kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 sonuçlandı.

Son haftalarda Türk futbolunda yaşanan hakem hataları bu karşılaşmada da devam etti. Hakem Emre Kargın ile VAR hakemi Mustafa İlker Çoşkun'un vermiş olduğu kararlar maça damga vurdu.

Futbolseverler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili politikasını eleştirirken yabancı hakem ile ilgili taleplerini dile getirdi. Ayrıca sosyal medyada TFF ve MHK için istifa 'hashtag'leri açıldı.





İşte Eyüpspor-Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hataları:

Fenerbahçe ilk yarıda kırmızı kart bekledi

Müsabakanın ilk yarısında Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, savunma oyuncusu Claro ile birlikte hava topuna yükseldi. Pozisyon sonunda bileğine darbe alan Polonyalı futbolcu, birkaç dakika yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Emre Kargın, VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi. Pozisyon sporseverler tarafından tartışma konusu oldu.

Eyüpspor gol öncesi faul bekledi

Fenerbahçe'nin En-Nesyri ile attığı gol öncesi Eyüpsporlu futbolcular, İrfan Can Kahveci'nin bir önceki pozisyonda Caner Erkin'in suratına vurduğunu belirterek faul bekledi. Yoğun itirazlarda bulunan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan kırmızı kart gördü. VAR'ı dinleyen hakem Emre Kargın, golün temiz olduğunu belirterek orta noktayı gösterdi. Verilen bu karar tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe ikinci yarı penaltı bekledi

İkinci yarıda gelişen Fenerbahçe atağında Sofyan Ambarat sağ kanatta koşu yapan Bright Osayi-Samuel'i gördü. Topa hareketlenen Nijeryalı futbolcu, ceza sahası içerisinde Caner Erkin'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Sarı-lacivertliler, penaltı beklese de hakem Emre Kargın pozisyonu devam ettirdi.

Eyüpspor'un golü iptal edildi

Eyüpspor, Emre Akbaba ile golü buldu ancak iptal edildi. Gol öncesi yardımcı hakem, Halil Akbunar'ın Djiku'ya faul yaptığını gerekçe göstererek bayrağını kaldırsada hakem Emre Kargın, pozisyonu devam ettirdi. Eyüpspor Emre Akbaba ile golü buldu. Pozisyonun sona ermesinin ardından hakem golü iptal etti.

VAR ceza sahası içerisindeki eli göremedi

Gelişen Fenerbahçe atağında Dusan Tadic'in ceza sahası içerisinde yaptığı ortada top Eyüpsporlu Melih Kabasakal'ın eline çarptı. Pozisyon için herhangi bir inceleme gerçekleşmedi.























