Federasyonun hakemleri eline yüzüne bulaştırdı: Bir genç hakem daha sınıfta kaldı

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından Eyüpspor-Fenerbahçe maçına da hakem kararları damga vurdu. Hakem Emre Kargın ile VAR hakemi Mustafa İlker Çoşkun'un iki takım lehine ve aleyhine verdiği kararlar tartışma konusu oldu. Futbolseverler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sezon başında genç hakemlere şans vereceklerine dair sözlerini ve yabancı hakemlere olan bakış açısını sorgulamaya başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 sonuçlandı.
Son haftalarda Türk futbolunda yaşanan hakem hataları bu karşılaşmada da devam etti. Hakem Emre Kargın ile VAR hakemi Mustafa İlker Çoşkun'un vermiş olduğu kararlar maça damga vurdu.
Futbolseverler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili politikasını eleştirirken yabancı hakem ile ilgili taleplerini dile getirdi. Ayrıca sosyal medyada TFF ve MHK için istifa 'hashtag'leri açıldı.
Müsabakanın ilk yarısında Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, savunma oyuncusu Claro ile birlikte hava topuna yükseldi. Pozisyon sonunda bileğine darbe alan Polonyalı futbolcu, birkaç dakika yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Emre Kargın, VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi. Pozisyon sporseverler tarafından tartışma konusu oldu.
Fenerbahçe'nin En-Nesyri ile attığı gol öncesi Eyüpsporlu futbolcular, İrfan Can Kahveci'nin bir önceki pozisyonda Caner Erkin'in suratına vurduğunu belirterek faul bekledi. Yoğun itirazlarda bulunan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan kırmızı kart gördü. VAR'ı dinleyen hakem Emre Kargın, golün temiz olduğunu belirterek orta noktayı gösterdi. Verilen bu karar tartışma konusu oldu.
İkinci yarıda gelişen Fenerbahçe atağında Sofyan Ambarat sağ kanatta koşu yapan Bright Osayi-Samuel'i gördü. Topa hareketlenen Nijeryalı futbolcu, ceza sahası içerisinde Caner Erkin'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Sarı-lacivertliler, penaltı beklese de hakem Emre Kargın pozisyonu devam ettirdi.
Eyüpspor, Emre Akbaba ile golü buldu ancak iptal edildi. Gol öncesi yardımcı hakem, Halil Akbunar'ın Djiku'ya faul yaptığını gerekçe göstererek bayrağını kaldırsada hakem Emre Kargın, pozisyonu devam ettirdi. Eyüpspor Emre Akbaba ile golü buldu. Pozisyonun sona ermesinin ardından hakem golü iptal etti.
Gelişen Fenerbahçe atağında Dusan Tadic'in ceza sahası içerisinde yaptığı ortada top Eyüpsporlu Melih Kabasakal'ın eline çarptı. Pozisyon için herhangi bir inceleme gerçekleşmedi.