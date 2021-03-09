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Aslan irtifa kaybediyor

Aslan irtifa kaybediyor

Galatasaray son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Liderliği maç eksiği bulunan Beşiktaş’a kaptıran sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim hem kadro tercihleri hem de oynattığı futbolla eleştirilerin odağına yerleşti .

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray bu sezon 17 Ocak’da Beşiktaş’a 2-0 yenildikten sonra 9 maçlık galibiyet serisi yakalarken, ilk puan kaybını 3 Mart’ta Ankaragücü’ne 2-1 yenilerek yaşadı.
Galatasaray bu sezon 17 Ocak’da Beşiktaş’a 2-0 yenildikten sonra 9 maçlık galibiyet serisi yakalarken, ilk puan kaybını 3 Mart’ta Ankaragücü’ne 2-1 yenilerek yaşadı.

Süper Lig’de bir dönem üst üste 8 galibiyet alarak büyük çıkış yakalayan Galatasaray, son 2 haftadır eski performansını mumla aratıyor. Son 2 maçta 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, liderliği 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş’a kaptırdı. Ankaragücü deplasmanında alınan yenilginin ardından kadroda 6 isim değişikliği yapan Fatih Terim, Sivasspor karşısında da başarılı olamadı. Sarı-kırmızılı futbolcular saha içerisinde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatırken, Terim, kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri sebebiyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Ara transferde istediği her ismi transfer ettiren Fatih Terim, bir türlü kadro düzeni oturtamazken, oynattığı futbolla tepki almaya başladı.

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  • Galatasaray bu sezon 17 Ocak’da Beşiktaş’a 2-0 yenildikten sonra 9 maçlık galibiyet serisi yakalarken, ilk puan kaybını 3 Mart’ta Ankaragücü’ne 2-1 yenilerek yaşadı. Ardından Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak puan kayıplarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon da benzer bir dönem yaşamış, ardından ligi 6. sırada tamamlamıştı. 2019-2020 sezonunun 16. haftasında 21 Aralık 2019 tarihinde Göztepe’ye yenilen Galatasaray, sonrasında çıktığı 8 maçta 8 galibiyet yaşamıştı. Bu seri 8 Mart 2020 tarihinde Sivasspor ile yaşanan 2-2’lik beraberlikle son bulurken, sarı-kırmızılılar devam eden puan kayıplarıyla ligi hiç istemediği bir yerde noktalamıştı.
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