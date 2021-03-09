Aslan irtifa kaybediyor

Süper Lig’de bir dönem üst üste 8 galibiyet alarak büyük çıkış yakalayan Galatasaray, son 2 haftadır eski performansını mumla aratıyor. Son 2 maçta 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, liderliği 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş’a kaptırdı. Ankaragücü deplasmanında alınan yenilginin ardından kadroda 6 isim değişikliği yapan Fatih Terim, Sivasspor karşısında da başarılı olamadı. Sarı-kırmızılı futbolcular saha içerisinde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatırken, Terim, kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri sebebiyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Ara transferde istediği her ismi transfer ettiren Fatih Terim, bir türlü kadro düzeni oturtamazken, oynattığı futbolla tepki almaya başladı.

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