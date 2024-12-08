Aslan Sivas'ta 3 puan peşinde

Süper Lig’de haftaya lider giren Galatasaray, bugün deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi. Kırmızı-beyazlı ekip ise 14 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Sivas temsilcisi, 15. hafta öncesinde 18 puanla 9. sırada yer aldı.





14 MAÇTIR DIŞARIDA KAZANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 14 maçını kazandı. Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 5 maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 14 maçlık seri yakaladı. Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek seriyi uzatmayı hedefliyor.





SAVUNMADA EKSİKLER VAR

Sarı-kırmızılılarda sağ bek Kaan ile sol bek Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor maçında olmayacak. Geçen hafta oynanan Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim de kadroya alınmadı. Sezonu kapatan Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de görev yapamayacak.



