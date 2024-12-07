Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Sivasspor maçına hazır

Galatasaray Sivasspor maçına hazır

14:517/12/2024, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 8'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla sona erdi.


BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, bugün Sivas'a gidecek.




#Galatasaray
#Sivasspor
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 7 ARALIK: 3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman onaylanacak?