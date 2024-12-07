Galatasaray Sivasspor maçına hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 8'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla sona erdi.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, bugün Sivas'a gidecek.