Galatasaray Sivasspor maçına hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 8'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla sona erdi.