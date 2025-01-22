Aslan sonunu getiremedi

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev’i ağırladı. RAMS Park’ta oynanan mücadelede 2-0 ve 3-1 öne geçen sarı-kırmızılı takım avantajlı skoru koruyamayarak beraberliğe razı oldu: 3-3. Kupa 2’de lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlamak isteyen Galatasaray, puanı bile bulunmayan rakibi karşısında kaybettiği 2 puanla ağır darbe aldı. Son 16 turuna direkt gitme şansını zora sokan sarı-kırmızılılar, Avrupa’da üst üste 3. beraberliğini aldı. Kaleci Muslera, her isabetli şutu ağlarında görürken, sahanın en kötü ismi olarak dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takım maça oldukça baskılı başlarken, kısa süre içerisinde öne geçti. 6. dakikada Mertens’in kullandığı kornerde Sanchez, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren skoru kaydetti. 21’de Dinamo Kiev defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Abdülkerim, ceza sahası dışından sert bir şutla kaleci Bushcan’ı mağlup etti: 2-0. Skor avantajını ele geçirdikten sonra rehavet belirtileri gösteren Galatasaray, oyunun hakimiyetini Dinamo Kiev’e teslim etti. Ukrayna ekibi, ilk yarının son bölümünde etkili olurken 44’te Buyalskyi’nin pasıyla defans arkasına sarkan Vanat, kaleci Muslera’yı çalımladıktan sonra boş ağlara topu gönderdi: 2-1. Farkı bire indirdikten sonra umutlanan Dinamo Kiev ikinci yarıya daha istekli bir giriş yaptı. İkinci yarıda oyuna giren tecrübeli futbolcu Yarmolenko ve Pikhalonok, oyunun gidişatını değiştirdi. 51. dakikada hakem Kristo Tohver, Barış Alper’i kırmızı kartla ihraç ederken; VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyerek önce kartı iptal etti sonra da Galatasaray lehine penaltıya hükmetti. 53'te beyaz noktanın başına geçen Osimhen, kalenin ortasına yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1. 68’de Pikhalanok’un sağdan kullandığı korneri arka direkte tamamlayan Yarmolenko farkı bire indirdi: 3-2. 82. dakikada Buyalskyi’nin ortasında Yarmolenko kafa vuruşuyla skoru 3-3'e getirerek ilk puanını alırken, Galatasaray'a ise büyük şok yaşattı.

Sara'sız yine puan kaybı

Galatasaray’da eksikliği en çok hissedilen oyunculardan Gabriel Sara, sakatlığını atlatmasına rağmen riske edilmemek için Dinamo Kiev maçı kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcudan yoksun çıktığı son 3 maçta 2 kez puan kaybı yaşadı. 18. haftadaki Göztepe maçı sonrası dizinden sakatlanan Sara, bu sezon Galatasaray'da 25 maçta 2 gol ve 7 asistle oynadı.

Mertens tarihe geçti

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu. 2009-2010 sezonundan beri düzenlenen Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 2 numaralı futbol organizasyonunda 70. maçına çıkan Mertens, Portekizli kaleci Rui Patricio'yu geçerek en çok maç oynayan futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.

Ahmed tamam Emerson sırada

Galatasaray, Eyüpspor ile Ahmed Kutucu'nun transferi için 6 milyon Euro'ya el sıkıştı. Ödeme planı konusundaki son pürüzleri halletmeye çalışan sarı-kırmızılılar oyuncu cephesiyle de kontrat görüşmelerini sürdürüyor. Sağ bek bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Milan’dan Emerson Royal için İtayan ekibine kiralama teklifi sundu.







