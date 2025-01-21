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Oleksandr Shovkovskyi: Takım karakter gösterdi

Oleksandr Shovkovskyi: Takım karakter gösterdi

21:2321/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi
Teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, Galatasaray karşısında takımının karakter gösterdiğini söyledi. Shovkovskyi, "Başka hayalimiz vardı. Takım karakter gösterdi. Çok güçlü bir rakiple oynadık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı.


Maçın ardından basın toplantısında Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi açıklamalarda bulundu.


'Sürekli atak oynuyorlar'

"Galatasaray bizi çok güzel ağırladı, çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldık. Ukrayna'daki durumdan dolayı çok destek görüyoruz. Galatasaray, kesinlikle güçlü bir takım. Sürekli atak oynuyorlar. Ukrayna'daki savaştan dolayı böyle dolu stadyumlarda oynamıyoruz, bunu özledik."


'Galatasaray'a güzel destek veriyorlar'

"Galatasaray, çok güzel bir taraftara sahip. Galatasaray'a güzel destek veriyorlar. Bu destek bizi de motive etti. Böyle taraftar görünce hatalar yapabiliyoruz. Çocuklar daha sonra duygularını kontrol edince çok güzel bir oyun oynadık."


'Başka hayalimiz vardı'

"Oyun başında bence çok fırsatlarımız vardı. Onları kullanamadık. Bu da bizim için sıkıntı oldu. Avrupa Ligi'nde 7. maçında ilk puanı alacağımızı düşünmedik. Başka hayalimiz vardı. Takım karakter gösterdi. Çok güçlü bir rakiple oynadık"





#Dinamo Kiev
#Oleksandr Shovkovskyi
#Galatasaray

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