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Aslan yine kampa giriyor

Aslan yine kampa giriyor

Umut Yılmaz
04:0026/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Antalya’ya herkesi götürerek adeta Kemerburgaz’ı kampa taşıyacak.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Antalya’ya herkesi götürerek adeta Kemerburgaz’ı kampa taşıyacak.

Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, ince eleyip sık dokuyor. Son virajda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, ‘bay’ geçeceği haftayı Antalya’da kampa girerek değerlendirecek.

Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda emin adımlarla sürdüren Galatasaray, ince hesap yapıyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, son dönemeçte puan kayıplarını minimize etmek ve takımı hep hazır tutmak için ekstra mesai yapıyor. Süper Lig’in 30. haftasını ‘bay’ geçecek olan sarı-kırmızılı takımda yine bir kamp hazırlığı başladı. Alanyaspor karşılaşması öncesinde Antalya’da takımını mini bir kampa sokan Okan Buruk, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinden sonra takımını yine Belek’e taşıyacak. Süper Lig’de Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yle karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu iki önemli mücadelenin ardından Antalya’ya giderek kampa girecek.


PUAN FARKINI 9’A ÇIKARDI

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Kasımpaşa beraberlikleriyle birlikte düşüş yaşayan Galatasaray, Antalya’da yaptığı kampla adeta yeniden doğdu. Kamp sonrası Alanyaspor’u deplasmanda Antalyaspor’u ise evinde yenen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe’yle puan farkını 9’a yükseltti. Bay geçeceği haftada yine kamp hazırlığı yapan Aslan, Samsunspor deplasmanına da güçlü bir şekilde çıkmanın planlarını yapıyor.


#spor
#Galatasaray
#kamp

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