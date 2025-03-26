Aslan yine kampa giriyor

Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda emin adımlarla sürdüren Galatasaray, ince hesap yapıyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, son dönemeçte puan kayıplarını minimize etmek ve takımı hep hazır tutmak için ekstra mesai yapıyor. Süper Lig’in 30. haftasını ‘bay’ geçecek olan sarı-kırmızılı takımda yine bir kamp hazırlığı başladı. Alanyaspor karşılaşması öncesinde Antalya’da takımını mini bir kampa sokan Okan Buruk, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinden sonra takımını yine Belek’e taşıyacak. Süper Lig’de Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yle karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu iki önemli mücadelenin ardından Antalya’ya giderek kampa girecek.