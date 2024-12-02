Aslan'a Eyüp freni

Süper Lig’in 14. haftasında lider Galatasaray, kendi sahasında Eyüpspor’u konuk etti. RAMS Park’ta oynanan mücadelede 1-0 geriye düşüp 2-1 öne geçen sarı-kırmızılılar, beraberliğe razı oldu. AZ Alkmaar’dan sonra Eyüpspor karşısında da bir puanla sahadan ayrılan Galatasaray, hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig’de yara aldı. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de 5 haftalık galibiyet serisi böylece sona erdi. Özellikle Eyüpspor kalecisi Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla karşılaşmaya damgasını vurdu. Galatasaray, 25’den fazla kez rakip kalede şansını denerken, genç file bekçisini geçmekte çok zorlandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, art arda pozisyonlar bulsa da ilk golü kendi ağlarında gördü. 13. dakikada çizgiye kadar inen Halil’in içeri çevirdiği topu Emre Akbaba boş kaleye gönderdi: 0-1. Geriye düştükten sonra rakip kalede etkinliğini arttıran sarı-kırmızılı takım, iki kez direğe takıldı. 45+7’de Sallai’nin şutu kaleci Berke’den sekerken, topu önünde bulan Barış Alper, sert bir vuruşla ağları sarstı: 1-1. Galatasaray, ikinci yarıya adeta golle başladı. 47. dakikada Sara’nın ortasında Osimhen’i sektirdiği topu önünde bulan Sallai, sert bir şutla fileleri havalandırdı ve Galaasaray'ı 2-1 öne geçirdi. 71. dakikada Taşkın’un aşırtma pasıyla defans arkasına sarkan Ampem, maçta eşitliği sağladı: 2-2. 80’de Sara’nın kullandığı frikikte ceza sahası içerisinde iyi yükselen Metehan kafa vuruşunda kaleci Berke’yi geçemedi. 88’de önce Kerem Demirbay sonra Jelert şansını denerken, kaleci Berke bir kez daha gol şansı vermedi.





Hakem ve VAR atamaları soru işaretleri

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, , "Özellikle ikinci yarı 2-1 sonrası girdiğimiz pozisyonlarda 3. golü atıp maçı erken bitirebilirdik" dedi. Eyüpspor kalecisi Berke Özer'in maçın oynanmasına engel olduğunu ileri süren tecrübeli çalıştırıcı, "Aslında buna müsaade eden de maçın hakemiydi. Sarı kartı çok geç gösterdi. Berke, kale arkasından alıp 8 kez su içti" diye konuştu. Hakemin de oyunu iyi yönetemediğini dile getiren Buruk, "Herhalde mevcut sistem içinde hakemlere ilk öğretilen oyunu yavaşlatmaları. Eyüpspor'da 8-9 kişi yere yattı. Aslında 3 gün önce maç oynayan bizdik. Avrupa'daki ülke puanı için takımlarımız desteklenmeli. 3 takım da yarın oynayabilirdi. Salı günü de oynayabilirdik. Hem hakem hem de VAR ataması kafalardaki soru işaretlerini çoğaltıyor. Oyunda hakemin rahat olmadığını gördük. Hakem, büyük maçları yönetebilecek profil değil. Bunu Trabzonspor-F.Bahçe maçında da gördük" ifadelerini kullandı.





G.Saray'a diş geçiremezsiniz

G.Saray Başkanı Dursun Özbek maç sonrası TFF ve MHK'ye yönelik zehir zemberek açıklamalar yaptı. Özbek'in açıklamaları şöyle: Sayın TFF Başkanını, MHK Başkanını tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Hakem kendine söyleneni, görevini yaptı yani. Türkiye'de futbol G.Saray'a karşı oynanan bir oyundur. Anladık ki TFF'yi, rakipleri, herkesi yenmek zorundayız. Ben ve arkadaşlarım, oyuncularım, hocam, hepinizi yenmek için hazırlanıyoruz. G.Saray'a diş geçiremezsiniz. Sayın TFF başkanını söylediğini yaptı. Her yerde G.Saray konuşuyorsun. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım.





Başımız dik çıktık

Maç öncesi G.Saray altyapısında yetişen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’a taraftarlar çiçek verdi. Genç çalıştırıcı maçtan sonra, "Oyundan memnunum. Anları doğru oynasak kazanabilirdik. Allah'a çok şükür buradan başımız dik çıktık. Berke büyük kahramanlık yaptı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem. Okan Ağabey iyi dememiş" dedi.





İnanılmaz efor sarf ettik

Maçta 12 kurtarış yapan Berke Özer bu sezon ligde en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu. Berke, "İnanılmaz efor sarf ettik. Eyüpspor'un büyüklüğünü gösterdik. Daha önce burada bir performansım vardı, onu ilk sıraya koyarım. Emeklerinin karşılığını alabilmek büyük mutluluk" diye konuştu.





Abdülkerim sakatlandı

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim, maçın 37. dakikasında sakatlandı. Bileğini tutarak kendini yere bırakan milli futbolcu sekerek oyundan çıktı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, yaptığı açıklamada, "Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil" dedi.





TFF adil olmalı

G.Saraylı Torreira, maçtan sonra "Daha dinlenmeye zamanımız olmadı. TFF, Avrupa'da oynayan tüm takımlara karşı adil olmalı. Sadece bize karşı yapılmış bir şey bu" derken, Sallai ise "Evimizde 1 puan almak hayal kırıklığı. Çok çalışmalı ve şampiyonluk yolunda devam etmeliyiz" dedi.











