Aslan'da çifte hedef

Süper Lig’in ilk yarısını lider kapatan Galatasaray, ikinci devreye Hatayspor deplasmanıyla başlıyor. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı takım, 20. hafta mücadelesinde Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Galatasaray'da tedavileri süren Mauro Icardi ile Gabriel Sara, Hatayspor karşısında forma giymeyecek. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Torreira, Muslera ve Abdülkerim bugün sarı kart gördükleri takdirde gelecek hafta oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Hatayspor'da ise sarı kart cezalısı kaleci Erce Kardeşler'in yerine Bekaj oynayacak.

Galatasaray’ın Süper Lig’in geri kalan bölümünde yenilgisi bulunmuyor. 50 puan toplamayı başaran sarı-kırmızılı takım, 18 maçta 16 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Galatasaray, dış sahada ise hiç maç kaybetmedi ve oynadığı 8 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında deplasmanda puan kaybetmeyen tek ekip oldu. Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan Galatasaray, son olarak Başakşehir’i mağlup ederek dış saha galibiyet rekoru serisini 17 maça taşıdı.