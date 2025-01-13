Galatasaray rakip tanımıyor

Trendyol Süper Lig’de ilk devrenin son karşılaşmasında Galatasaray, Başakşehir’e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Süper Ligd"eki zaferlerine bir yenisini ekleyen Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’ye karşı upan farkını maç fazlasıyla 11‘e çıkarttı. Barış Alper Yılmaz, yıldızlaştığı mücadelede attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Soğuk bir havada oynanan mücadeleye iki takımda durgun başladı. İlk yarının son bölümlerinde Galatasaray cephesi hareketlenirken, art arda yarattığı tehlikeli pozisyonların ardından aradığı golü buldu. 38. dakikada Kerem Demirbay’ın kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim’in kafa vuruşunu kaleci Muhammed kornere çeldi. 42. dakikada Osimhen ile ver-kaç yaparak ceza sahasına giren Barış Alper, sert vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 45+1'de Davidson'un ceza sahasının solunda içeriye çevirmek istediği top, Ömer Faruk Beyaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta altıpasın içinde Abdülkerim Bardakcı topa müdahale etti. Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı gollerle başladı. 53. dakikada Başakşehir atağında Keny’nin sol kanattan açtığı ortaya penaltı noktası üzerinde dokunan Piatek, mücadelede 1-1'lik eşitliği sağladı. 59. dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper, ters ayağına çekerek bir kez daha ağları sarstı: 1-2. Mücadele içerisinde tekrar geriye düşen ev sahibi Başakşehir, Galatasaray kalesinde etkinliğini arttırdı. 68. dakikada Piatek’in ortasında ters bir kafa vuruşu gerçekleştiren Torreira, direği nişanladı.

Tüm maçları kazanmak istiyoruz

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hücumda bireysel yeteneklerimizi daha iyi sergileseydik daha iyi olabilirdik. Konsantre mi olamadı oyuncular bilemiyorum. 3. golü bulup maçı bitirmeliydik. Bu tür maçları kazanmak değerli. Son maçlarda kalitemizin zaman zaman altında kaldık. Daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. Kulübeden katkı verecek oyuncularının olduğunu belirten Buruk, "Tüm maçları kazanmak için oynuyoruz. Şampiyonluk üzerine çıkılmış bir yol. Kalitemizi ortaya koymamız, havaya girmememiz gerekiyor. Hedefimiz lig bitene kadar tüm maçları kazanabilmek. Bu hedefi koymak ve arkasından gitmek çok önemli" diye konuştu.

Ahmet Çalık unutulmadı

Galatasaraylı futbolcular, 3 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Barış Alper Yılmaz, 42. dakikada attığı golden sonra Ahmet Çalık'ın Galatasaray'da giydiği 6 numaralı formasını açtı. 2017-2020 yılları arasında sarı-kırmızılı takımın forması giyen Ahmet Çalık, TÜMOSAN Konyaspor'da oynarken, 11 Ocak 2022'de Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Önümüzü kesiyorlar Rezaleti bitirin

G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, maç sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kurullarının kararlarına tepki göstererek, "G.Saray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar. Skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce gider ve Türk futbolunun önünü açarlar. Yarınki (bugünkü) maçta da 2. sıradaki takımı ayakta tutmak için ellerinden geleni yapacaklar" dedi. F.Bahçe ise "G.Saray takımına hediye edilen bir maç daha. Bu rezaleti bitirmek için

TFF ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.







