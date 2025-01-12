Şenol Güneş'ten Eren Elmalı açıklaması: "Oyuncu gitmek istiyorsa gidebilir"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.





Şenol Güneş'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

'Malheiro güzel işler yaptı'

"Maçla ilgili olarak olumlu dönüşümler oldu. Malheiro güzel işler yaptı. Visca da iyi işlere imza attı. Malheiro'yu dışarı alırken espri de yaptık. 'Niye daha önce atmadın. Onun için seni dışarı alıyorum' diye. Gol yemeden kazanmak önemliydi. Umarım böyle devam ederiz. Burada kalamayız. Doğru ve yanlışı biliyoruz. Sivasspor maçını kazanarak yolumuza devam ederiz"





'Oyuncu gitmek istiyorsa da gidebilir'

"Eren Elmalı, benim oyuncum. Ben gitmesini istemem. Mukaveleli oyuncu benim kadromda olmalı. Kulüpler sözleşmeli oyunculara yönelik olarak kulüpleriyle görüşmesi gerekir, oyuncuyla değil. Oyuncu gitmek istiyorsa da gidebilir. Eren Elmalı, transferi konuşuldu ama son durumu nedir bilmiyorum"





'Edin Vişça çok faydalı'

"Onunla konuştuk zaten, kulüple görüşecek. Şu anda bizim oyuncumuz. Ama devam etmek istediğimizi söyledik. Zaten devam etmek istemediğimiz oyuncuları da söyledik. Siz de biliyorsunuz, 4 tane oyuncuya söyledik daha önce. Şu anda herhangi bir elimizde bulunan hiçbir oyuncuya 'seneye devam etmeyeceğiz' demedik. Edin Visca da bizim için değerli bir oyuncu. Çok faydalı."











