Okan Buruk ayrılığın yakın olduğunu duyurdu: "Görüşmeler sürüyor"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü.





Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Okan Buruk'un öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Rekorlar kırıyoruz. Çıktığımız yol rekor için değil şampiyonluk için ama kazanarak rekorlar kırıyoruz."

'Görüşmeler sürüyor'

"Nelsson bizim için önemli. Oynayamadığı yerde oynama isteği oluyor. Başka yerde oynamak isteyebiliyor. Görüşmeler sürüyor. Nelsson bizimle devam ettiği sürece forma adaylarından biri olacak. Hem savunma hem hücuma düşündüğümüz oyuncular var. Görüşmelerimiz sürüyor."





Gabriel Sara'nın sakatlığı

"Sara'nın sakatlığını takip edeceğiz. Klinik olarak ağrıları şiddetli değil ama MR görüntülemesinde bir şey olduğu açık. En kısa sürede sahaya döndürmek için denemeler olacak. Gün tarih veremiyoruz ama hafta hafta deneyeceğiz."

'Başarıyı rekorları getiriyor'

"Hedefimiz tüm lig maçlarını kazanmak. Bu hedefin peşinden gitmek önemli. Böyle kaliteli kadrodan, bu yarış içerisinde, sert bir yarış var, her maçı kazanmak önemli, bu deplasman zor beraberlik yeter diyemiyorsunuz, bu da başarıyı rekorları getiriyor."





'Transfer bitene kadar süre var'

"Transferde görüştüğümüz birçok oyuncu var. İsim konuşmamak, oyunculara saygı duymak gerekiyor. Bu görüşmeleri sürdürüyor. Türk mü olur, yabancı mı olur. Birçok isimle görüşüyoruz. Transfer bitene kadar süre var. Yarın başlıyor resmi olarak. Sonra 1 aylık süre var. Görüştüğümüz çok fazla oyuncu var."

'Yeni adını Kıvanç olarak açıkladı'

"Torreira iyi bir oyuncu. Herkesin gıpta ile baktığı, değerli oyuncu. Ligin en iyi orta sahalarından biri. Muslera buna gerekli cevabı verdi. Yeni adını Kıvanç olarak açıkladı. Önemli bir oyuncu Torreira bizim için. İşini doğru şekilde yapıyor. Oyuncular üzerinden çok konuşmak doğru değil. Allah sizin başınıza bir sonraki maç farklı bir şey getirebiliyor."















