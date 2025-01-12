Okan Buruk ayrılığın yakın olduğunu duyurdu: "Görüşmeler sürüyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu. Kritik bir üç puan aldıklarını belirten Buruk, transfere dair önemli mesajlar verdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü.
Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Rekorlar kırıyoruz. Çıktığımız yol rekor için değil şampiyonluk için ama kazanarak rekorlar kırıyoruz."
"Nelsson bizim için önemli. Oynayamadığı yerde oynama isteği oluyor. Başka yerde oynamak isteyebiliyor. Görüşmeler sürüyor. Nelsson bizimle devam ettiği sürece forma adaylarından biri olacak. Hem savunma hem hücuma düşündüğümüz oyuncular var. Görüşmelerimiz sürüyor."
"Sara'nın sakatlığını takip edeceğiz. Klinik olarak ağrıları şiddetli değil ama MR görüntülemesinde bir şey olduğu açık. En kısa sürede sahaya döndürmek için denemeler olacak. Gün tarih veremiyoruz ama hafta hafta deneyeceğiz."
"Hedefimiz tüm lig maçlarını kazanmak. Bu hedefin peşinden gitmek önemli. Böyle kaliteli kadrodan, bu yarış içerisinde, sert bir yarış var, her maçı kazanmak önemli, bu deplasman zor beraberlik yeter diyemiyorsunuz, bu da başarıyı rekorları getiriyor."
"Transferde görüştüğümüz birçok oyuncu var. İsim konuşmamak, oyunculara saygı duymak gerekiyor. Bu görüşmeleri sürdürüyor. Türk mü olur, yabancı mı olur. Birçok isimle görüşüyoruz. Transfer bitene kadar süre var. Yarın başlıyor resmi olarak. Sonra 1 aylık süre var. Görüştüğümüz çok fazla oyuncu var."
"Torreira iyi bir oyuncu. Herkesin gıpta ile baktığı, değerli oyuncu. Ligin en iyi orta sahalarından biri. Muslera buna gerekli cevabı verdi. Yeni adını Kıvanç olarak açıkladı. Önemli bir oyuncu Torreira bizim için. İşini doğru şekilde yapıyor. Oyuncular üzerinden çok konuşmak doğru değil. Allah sizin başınıza bir sonraki maç farklı bir şey getirebiliyor."