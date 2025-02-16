Aslan’da taşlar yerinden oynuyor

Avrupa Ligi play-off ilk maçında Alkmaar’a deplasmanda 4-1 yenilen G.Saray’da teknik direktör Okan Buruk, ligde yarınki Çaykur Rize maçında rotasyona gidecek. Sarı-kırmızılı takımın ara transferde kadrosuna kattığı yeni isimlerden Frankowski, Mario Lemina ve Eren Elmalı’nın yarın sahada olması bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar deplasmanından ağır yarayla dönen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, kadrosunda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yarın yapacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla Süper Lig’e dönecek olan sarı-kırmızılı takımın ilk 11’i önemli derecede değişecek. Morata’nın Alkmaar maçında sakatlanması sebebiyle elinde santrfor olarak Osimhen kalan tecrübeli çalıştırıcı, tek forvetli sisteme geri dönecek. Avrupa maçında cezaları sebebiyle forma giyemeyen Davinson, Lucas Torreira da Süper Lig’de ilk 11’e geri dönecek.
TAKIMA MONTE EDİLECEKLER
Yeni transferlerden Frankowski’nin de takıma monte edilmesi bekleniyor. Sağ bek Elias Jelert’i yetersiz bulan Buruk, bu bölgede Polonyalı oyuncuyu deneyecek. Mario Lemina’yı da bir an önce ana kadrosuna dahil etmek isteyen deneyimli çalıştırıcı, fiziksel olarak tam hazır olmayan Gabonlu oyuncuyu Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarı oyuna almayı planlıyor. Bir diğer yeni transfer Eren Elmalı’nın da yarınki Çaykur Rizespor maçında sahada yer alması bekleniyor. Eren Elmalı’nın fizik olarak hazır durumda olduğu öğrenilirken en azından bir yarı sahada olmasının beklendiği ifade edildi.