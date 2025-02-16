Aslan’da taşlar yerinden oynuyor

Yeni transferlerden Frankowski’nin de takıma monte edilmesi bekleniyor. Sağ bek Elias Jelert’i yetersiz bulan Buruk, bu bölgede Polonyalı oyuncuyu deneyecek. Mario Lemina’yı da bir an önce ana kadrosuna dahil etmek isteyen deneyimli çalıştırıcı, fiziksel olarak tam hazır olmayan Gabonlu oyuncuyu Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarı oyuna almayı planlıyor. Bir diğer yeni transfer Eren Elmalı’nın da yarınki Çaykur Rizespor maçında sahada yer alması bekleniyor. Eren Elmalı’nın fizik olarak hazır durumda olduğu öğrenilirken en azından bir yarı sahada olmasının beklendiği ifade edildi.