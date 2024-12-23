Aslan'dan gövde gösterisi

Süper Lig’in 17. haftasında lider Galatasaray, Kayserispor’un konuğu oldu. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada fırsatı kaçırmayan sarı-kırmızılılar, 5-1 aldığı galibiyetle farkı 8’e çıkarttı. Maçın başında penaltı kazanan Galatasaray, mücadeleye adeta 1-0 önde başladı. 4. dakikada Jakobs’un açtığı ortada top ceza sahası içerisinde Attamah’ın eline çarparken, penaltı kararı çıktı. Osimhen, takımını 1-0 öne geçirdi. 14’te Ali Karimi’nin soldan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Bahoken mücadelede eşitliği sağladı: 1-1. 29’da Barış Alper sahneye çıkarken, Yunus Akgün’ün kaleciden dönen şutunu tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-2. Galatasaray, ikinci devreye de golle başladı. Kayserispor defans arkasına attığı derin paslarla etkili olurken, 51. dakikada Yunus Akgün, kendi sahasında kaptığı topla hızla rakip kaleye yönelirken, ceza sahası dışından sert bir şutla kaleci Onurcan’ı mağlup etti: 1-3. 71’de Yunus’un ara pasıyla defans arkasına sarkan Osimhen, aşırtma vuruşla ağları buldu: 1-4. 87’de ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper, sert bir vuruşla skoru ilan etti: 1-5.

ANA HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Galatasaray'ın başındaki 90. lig maçında 75. galibiyetine ulaşan teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Daha önce 75 galibiyete ne hızlı ulaşan teknik direktör, Fenerbahçe'nin başındaki 103. maçında 75. galibiyetine ulaşan Christoph Daum olmuştu. Buruk maç sonu yaptığı açıklamada, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Rekor düşünmüyoruz, ana hedefimiz şampiyonluk yaşamak. Son bir ayda birbirimize daha çok kenetlendik. Kenetlenmek bize yarıyor. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün durmuyor

Galatasaray’ın milli futbolcusu Yunus Akgün, üst üste 4. maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu, ligde Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor, Avrupa’da da Malmö karşısında gol sevinci yaşadı. Yunus Akgün, Süper Lig'deki gol sayısını 5’e çıkarırken, UEFA Avrupa Ligi’nde de 5 gol kaydetti. Kayseri maçında 2 gol atan ve ligde 8. golüne ulaşan Barış Alper Yılmaz ise takım arkadaşı ile ilgili, "Yunus ile kulüpte bazen atışıyoruz kendi aramızda, yarış içindeyiz. Gerçekten çok iyi futbolcu. İnşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.



Adım adım gidiyoruz

Galatasaray'ın Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Victor Osimhen "Sezonun en önemli maçlarımızdan biriydi. Puan farkını açtık. 3 puandan ötürü takımımızı tebrik ediyorum" dedi. 2 gol attığı için mutlu olduğunu belirten Nijeryalı yıldız, "İlk yarıyı kazanarak bitirdik. Avrupa'da namağlubuz. Adım adım gitmeliyiz. Bu takıma gelip de, bu büyük kulübün bir parçası olmak çok önemliydi. Arkadaşlarımızdan çok şey öğreniyorum. Her maç çok önemli. Hedeflerimiz var, yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Ali Çamlı'dan istifa kararı

Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri maçın ardından istifa kararı aldı. Çamlı, taraftarların çağrısı üzerine istifa ettiğini duyurarak, "Madem istifam Kayserispor için hayırlı olacaksa istifa ediyorum, hayırlı olsun arkadaşlar. Bundan sonra gelecek, yönetecek kim varsa başarı diliyorum. Üstüme ne düşerse yapmaktan da hiç kaçınmayacağım" dedi.

Abdülkerim 'dalya' yaptı

Galatasaray’da, savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, dünkü maçta kariyeri için önemli bir anı yaşadı. Kayserispor maçına 11’de başlayan 30 yaşındaki milli stoper, sarı-kırmızılı takımla ’dalya’ heyecanı yaşadı. Galatasaray’da 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Kayserispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile 3 kupa kazandı.







