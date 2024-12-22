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Okan Buruk'tan Kayserispor'a tebrik: 'Çok zor duruma düşürdüler'

Okan Buruk'tan Kayserispor'a tebrik: 'Çok zor duruma düşürdüler'

20:4022/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 5-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz. 8 puanlık fark en yakın rakibimize karşı, bu bizim için bugün çok önemliydi, bunu yakaladık." dedi.

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek puan farkını 8'e çıkardı.


Maçın ikinci yarısı skorun 3-1'e gelmesinin ardından oyunun içinde daha da rahatladıklarını ifade eden Buruk, Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve ekibini tebrik etti.


Kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Buruk, şunları söyledi:

"Belki çok erken taraftarının tepkisi oldu yani maçın bitmesine çok uzun bir süre kala maç, daha 3-1'ken çok tepki oldu. Ama dediğim gibi Kayserisporlu oyuncuların hakkını vermek gerekiyor. Topa sahip oldular, pozisyona girdiler hem de baskı yaptılar. Oyun içerisinde zaman zaman bizi çok zor duruma düşürdüler o yüzden tebrik etmek istiyorum."


"Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz. 8 puanlık fark en yakın rakibimize karşı, bu bizim için bugün çok önemliydi, bunu yakaladık. En başta oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Yine üst düzey konsantrasyonla oynadılar ve Galatasaray'a yakışır mücadele ettik."


"Sakatlıktan dönen bir çok futbolcumuz vardı. Oyunun sonuna doğru da onları koruma adına değişiklikler yaptık. Bizim için güzel bir akşam oldu, güzel bir maç oldu. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz."








#Galatasaray
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig

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