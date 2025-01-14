Aslan’dan lig rekoru

Süper Lig’de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezon da fırtına gibi esiyor. Ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, çıktığı 18 maçta 50 puan toplamayı başardı. Bu dönemde 16 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galata saray, yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, ilk 18 maçlar itibarıyla lig tarihinin en fazla puan toplayan takımı oldu. 1995-1996 sezonunda Trabzonspor, geçtiğimiz sene ise Fenerbahçe aynı süreci 47'şer puanla geçmişti. Galatasaray, kalan maçlarında da en az 50 puan toplayarak bu sezonu da 100 puan barajının üstünde tamamlamayı planlıyor.

DERBİ CANAVARI

Galatasaray, Süper Lig’in ilk yarısında 3 önemli derbiye çıktı. Fenerbahçe ile deplasmanda, Beşiktaş ve Trabzonspor ile evinde karşılaşan sarı-kırmızılılar, 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Kadıköy’de oynanan derbide ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Galatasaray, evinde Beşiktaş’ı 2-1’le geçti. Trabzonspor derbisi de 4-3’lük skorla sonuçlandı.

5 AYDIR YENİLMİYOR

3 kulvarda yarışan Galatasaray, henüz mağlubiyet almadı. 5 aydır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, son kaybını 21 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray sonrasında çıktığı 23 maçta ise bileği bükülmedi.

Barış Alper krallığa yürüyor

Bu sezon G.Saray’da gol yükünü sırtlayan isimlerden biri olan Barış Alper, Başakşehir maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. Süper Lig’de 10 gole ulaşan kanat oyuncusu, gol krallığı yarışında 3. sıraya yükseldi. Süper Lig’de 8 farklı maçta fileleri havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, bunların 5’ini deplasmanda attı. Başakşehir ve Kayserispor deplasmanlarında fileleri 2 kez sarsan Barış Alper; Sivasspor, Adana Demirspor ve TÜMOSAN Konyaspor deplasmanlarında birer gol buldu.

İlkay'a 5 milyon Euro

İngiltere basını, Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek İlkay Gündoğan için Galatasaray'ın, 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğunu yazdı. Tecrübeli futbolcuya yıllık 5 milyon Euro teklif edildiği de iddia edildi.







