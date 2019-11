Aslan'ın hedefi Avrupa Ligi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bugün saat 20.55’de Belçika’nın Club Brugge ekibini konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray’ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor. Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılılar, aynı zamanda alacağı galibiyetle, kötü gidişata son verip, taraftarının da yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Grubun diğer maçında ise saat 23.00’de Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG’yi ağırlayacak.

5 SAKAT, BİR CEZALI

Galatasaray’da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı ve Ryan Babel ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi kadroda yer alamayacak. Uruguay Milli Takımı’ndan sakat dönen ve Süper Lig’de Başakşehir ile oynanan maçta oynamayan kaleci Fernando Muslera’nın bugün sahada yerini alması bekleniyor. Club Brugge’da ise Galatasaray’dan kiraladığı Mbaye Diagne ile kaptan Ruud Vormer kadroda bulunmuyor. Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor. 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta sonunda Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

Futbolumuzu oynayacağız

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, bugünkü maç öncesi temkinli. Sahaya çıkıp kendi futbollarını oynayacaklarını belirten Clement, “Galatasaray’ın nasıl oynayacağı, hangi dizilişle oynayacağı çok da önemli değil bizim için. Kendi oyunumuzu oynamaya geldik.Bizim ne yapacağımız önemli. Daha önceki Real ve PSG maçlarında rakipleri nasıl zorladıklarını gördük. Elimizden geleni yapıp istediğimizi almaya çalışacağız. Neleri daha iyi yapabiliriz, kazanmak için neleri yapabiliriz diye düşünmek istiyoruz” diye konuştu.

Diagne hata yaptı

G.Saray’dan kiralanan ve kadro dışı kalan Mbaye Diagne’nin durumuna da değinen Clement, “Bir hata yaptı ve cezasını çekiyor. Umarım ders alacak ve tekrar aramıza dönecektir” dedi.

Galibiyeti unuttu

Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa’da çıktığı son 11 maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı. Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon Şampiyonlar Ligi ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 30 maçta ise sadece 2 galibiyet elde etti.

Dalya yapamıyor

Avrupa kupalarında 283 maçın 99’undan galibiyetle ayrılıp 110 yenilgi alan G.Saray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle bitirdi. Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, ardından yaptığı maçlarda 3 beraberlik, 8 yenilgi gördü.Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 422 gole engel olamadı.

Belçika şanssızlığı

Galatasaray, Club Brugge karşılaşmasıyla Belçika takımlarına karşı 8. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Belçika temsilcileriyle oynadığı 7 karşılaşmanın 3’ünde berabere kalırken, 4’ünde mağlup oldu. Bu maçlarda 4 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 16 gole engel olamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarında Club Brugge ile yaptığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.