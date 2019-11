Galatasaray'ın hedefi Avrupa Ligi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bugün saat 20.55’de Belçika’nın Club Brugge ekibini konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray’ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor. Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılılar, aynı zamanda alacağı galibiyetle, kötü gidişata son verip, taraftarının da yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Grubun diğer maçında ise saat 23.00’de Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG’yi ağırlayacak.

5 sakat, 1 cezalı

Galatasaray’da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı ve Ryan Babel ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi kadroda yer alamayacak. Uruguay Milli Takımı’ndan sakat dönen ve Süper Lig’de Başakşehir ile oynanan maçta oynamayan kaleci Fernando Muslera’nın bugün sahada yerini alması bekleniyor. Club Brugge’da ise Galatasaray’dan kiraladığı Mbaye Diagne ile kaptan Ruud Vormer kadroda bulunmuyor. Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor. 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta sonunda Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

Galatasaray'da Club Brugge maçında 5 eksik Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek.Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak.Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak.Galatasaray'da 4 sakat, bir cezalıGalatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.Uruguay Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sahada yerini alması bekleniyor.Gol atamayan tek takımGalatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor.Toplam 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.Club Brugge'de Diagne kadroda yokClub Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek.Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı.Club Brugge'de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak.

Futbolumuzu oynayacağız

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, bugünkü maç öncesi temkinli. Sahaya çıkıp kendi futbollarını oynayacaklarını belirten Clement, “Galatasaray’ın nasıl oynayacağı, hangi dizilişle oynayacağı çok da önemli değil bizim için. Kendi oyunumuzu oynamaya geldik.Bizim ne yapacağımız önemli. Daha önceki Real ve PSG maçlarında rakipleri nasıl zorladıklarını gördük. Elimizden geleni yapıp istediğimizi almaya çalışacağız. Neleri daha iyi yapabiliriz, kazanmak için neleri yapabiliriz diye düşünmek istiyoruz” diye konuştu.

Diagne hata yaptı

G.Saray’dan kiralanan ve kadro dışı kalan Mbaye Diagne’nin durumuna da değinen Clement, “Bir hata yaptı ve cezasını çekiyor. Umarım ders alacak ve tekrar aramıza dönecektir” dedi.

Fatih Terim Club Brugge maçlarında oynamayacak isimleri açıkladı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın Belçika’nın Club Brugge takımını konuk edecek olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, basın toplantısında soruları yanıtladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, özellikle sakatlıklar konusunda, futbol hayatında çok fazla karşılaşmadığı bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi. Listeye yazmadıkları Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Martin Linnes gibi isimlerin yanı sıra Falcao, Andone, Luyindama, Şener ve Babel’in sakat, Nzonzi ve Yunus Akgün’ün de cezalı olduğunu söyleyen Terim, “Altyapıdan Kağan ve Emin’i almıştık, bugün belki 1 oyuncu daha alacağız” diye konuştu.“Babel ve Belhanda’nın fedakarlıkları unutulmasın”“Taraftarımız bilmeli ki, onlar olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Biz buraya, bu başarılara onlarla birlikte ulaştık. Onlar olmazsa, tadı da olmaz tuzu da. Buraya gelen takımların, Galatasaray’dan önce ‘Cehennem’ deme sebepleri, taraftarların yaptığı icraatlardır. Maçta Babel’in yuhalanması benim burada bazı şeyler söylememi gerektirdi. Belhanda’dan başlayalım. Oyuncuları kazanacak olan bizden önce taraftarımızdır. Bazı seyircilerimizin yaptığı yanlışı taraftarımız onarabilir. Belhanda’nın yaptığı reaksiyon yanlış. Bunu tasvip etmem mümkün değil. Ancak bundan biraz önce çenesi kırılıp, 2-3 ay dışarıda kalması beklenirken 15 günde sahaya çıkan birinden bahsediyoruz. Kötü oynuyor, yanlış oynuyor ama fedakarlıkları da unutmamak lazım. Böyle baktığımızda taraftarımızın küçük küçük gruplar halindeki seyirciler de olsa, bunu anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Hepimiz zaman zaman bu tepkiyi gösteriyoruz. Kızıyoruz, üzülüyoruz ama işin en önemli kısmı taraftar. Belhanda’nın yaptığı da yanlış, adres de yanlış. Babel’e gelirsek, kendisi milli maçtan dizi çok şiş olarak dönmüştür. Bir yandan dizini iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Ben kendisiyle konuştum ve sonra maça çıktı. Ben Babel’in bu kadar uzun süre oynayacağını da tahmin etmedim. Fedakarlık yaptı. Bizim de fedakarlığa ihtiyacımız var. Bunu da her zaman taraftar yapmıştır. Ben bu fedakarlığı da taraftarımızdan bekliyorum. Bizi olur olmaz zamanda sahip çıkan onlar, olmaz denilen zamanda arkamızda duran onlar. Oyuncuların da onlar tarafından gösterilecek fedakarlığa ihtiyacı var. Herkesin karnesi de bizim tarafımızdan tutuluyor, merak etmesinler. Beni en iyi anlayacak olan da onlar. Babel’i söyleyince hayret içinde kaldınız. Antrenmana da çıkamayacak. ‘Oynayamam’ demiş.""Camiam merak etmesin, ben buradayım”"Galatasaray taraftarı hiç merak etmesin, ben onlarla her şeyi paylaşacağım. İnsanlar her dakika gülmeyebilir. Son maçı izledim, kolay da değil seyretmek. Berabere bitse üzülürdüm, mağlup olduk. Oluyor böyle şeyler. Soğukkanlılığımızı koruyarak buradan çıkacağız. Camiam hiç merak etmesin, ben buradayım, ne gerekiyorsa yaparım. Çıkmak için arkadaşlarımla, başkanım ve yönetimle her şeyi yaparız. Bundan önce çıktık mı, çıktık. Ama benim burukluğum, yüzüme vuran şey gerçekten üzüntüm. Beklemediğim ve hak etmediğimiz sonuçlar oldu. Diğer maçları da seyredince Benim suratımdan onların etkilendiğini biliyorum. Kaybetsek de bir defa ben Galatasaraylıyım. Siz de merak etmeyin yani"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Club Brugge maçı öncesi flaş sözler pic.twitter.com/Z45OyImuDg— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 25, 2019

Galibiyeti unuttu

Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa’da çıktığı son 11 maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı. Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon Şampiyonlar Ligi ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 30 maçta ise sadece 2 galibiyet elde etti.

Dalya yapamıyor

Avrupa kupalarında 283 maçın 99’undan galibiyetle ayrılıp 110 yenilgi alan G.Saray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle bitirdi. Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, ardından yaptığı maçlarda 3 beraberlik, 8 yenilgi gördü.Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 422 gole engel olamadı.

Belçika şanssızlığı

Galatasaray, Club Brugge karşılaşmasıyla Belçika takımlarına karşı 8. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Belçika temsilcileriyle oynadığı 7 karşılaşmanın 3’ünde berabere kalırken, 4’ünde mağlup oldu. Bu maçlarda 4 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 16 gole engel olamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarında Club Brugge ile yaptığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.