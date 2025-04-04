Aslan’ın yeni evi Kadıköy

Galatasaray, son yıllarda Fenerbahçe karşısında büyük bir üstünlük kurdu. Ezeli rakibi karşısında şampiyonlukları peş peşe sıralayan sarı-kırmızılılar, deplasmanda aldığı galibiyetlerle de Kadıköy’ü iç sahaya çevirdi. Aslan, Şükrü Saraçoğlu’nda çıktığı son 9 derbide sadece 1 kez yenildi. Bu dönemde Fenerbahçe’yi 5 kez mağlup eden Galatasaray, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon Fenerbahçe’yle 3 kez karşılaşan Galatasaray, iki kez Kadıköy’e gitti. Süper Lig’in ilk devresinde Şükrü Saraçoğlu’nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta oynanan karşılaşmadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Ülker Stadyumu’nda sahaya çıkan Aslan, ezeli rakibini bu kez de 2-1 yendi. Bu galibiyetler aynı zamanda kulüp tarihinde bir ilk oldu. Galatasaray, ilk kez aynı sezon içinde Kadıköy’de iki maç kazandı. Galatasaray, daha önce 1987-88’de TSYD Kupası'nda 3-2 ve ligde de 2-1 kazanmıştı.