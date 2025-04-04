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Aslan’ın yeni evi Kadıköy

Aslan’ın yeni evi Kadıköy

Umut Yılmaz
04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, ilk kez aynı sezon içinde Kadıköy’de iki maç kazandı.
Galatasaray, ilk kez aynı sezon içinde Kadıköy’de iki maç kazandı.

Bu sezon Fenerbahçe’yle deplasmanda iki kez karşılaşan Galatasaray, ezeli rakibinin sahasından iki galibiyetle ayrıldı. Son yıllarda Kadıköy’de büyük bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, kendi sahasından daha fazla puan topladı.

Galatasaray, son yıllarda Fenerbahçe karşısında büyük bir üstünlük kurdu. Ezeli rakibi karşısında şampiyonlukları peş peşe sıralayan sarı-kırmızılılar, deplasmanda aldığı galibiyetlerle de Kadıköy’ü iç sahaya çevirdi. Aslan, Şükrü Saraçoğlu’nda çıktığı son 9 derbide sadece 1 kez yenildi. Bu dönemde Fenerbahçe’yi 5 kez mağlup eden Galatasaray, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.


AYNI SEZONDA ÇİFTE ZAFER

Bu sezon Fenerbahçe’yle 3 kez karşılaşan Galatasaray, iki kez Kadıköy’e gitti. Süper Lig’in ilk devresinde Şükrü Saraçoğlu’nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta oynanan karşılaşmadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Ülker Stadyumu’nda sahaya çıkan Aslan, ezeli rakibini bu kez de 2-1 yendi. Bu galibiyetler aynı zamanda kulüp tarihinde bir ilk oldu. Galatasaray, ilk kez aynı sezon içinde Kadıköy’de iki maç kazandı. Galatasaray, daha önce 1987-88’de TSYD Kupası'nda 3-2 ve ligde de 2-1 kazanmıştı.


#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Kadıköy

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