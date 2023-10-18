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Spor

Filistin paylaşımına kadro dışı

Nice, Filistin'e destek içeren sosyal medya paylaşımı yapan Youcef Atal'ın bir sonraki duyuruya kadar kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

13:51 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Youcef Atal

Youcef Atal

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, sosyal medya hesabından Filistin’e destek mesajı yayımlayan Cezayirli futbolcu Youcef Atal’ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.


Fransız takımının, konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Youcef Atal’ın paylaşımını hızla geri çektiği ve hatasını anladığı ifade edildi.


Açıklamada, Cezayirli futbolcuya spor otoriteleri tarafından verilebilecek cezalar öncesinde ilk olarak kulübün disiplin cezası verdiği bu davranışından dolayı bir sonraki duyuruya kadar kadro dışı bırakıldığı belirtildi.


27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Nice formasıyla ligde 6 maçta görev alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı.




#Youcef Atal
#Nice
#Filistin
#paylaşım
#kadro dışı
35 dakika önce
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