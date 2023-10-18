Fransız takımının, konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Youcef Atal’ın paylaşımını hızla geri çektiği ve hatasını anladığı ifade edildi.

Açıklamada, Cezayirli futbolcuya spor otoriteleri tarafından verilebilecek cezalar öncesinde ilk olarak kulübün disiplin cezası verdiği bu davranışından dolayı bir sonraki duyuruya kadar kadro dışı bırakıldığı belirtildi.