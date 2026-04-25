Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Atilla Gerin: Maçı hak ettik

17:5425/04/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Atilla Gerin maçta oyuncularını alkışlayarak motive etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atilla Gerin, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.


Çok önemli bir süreçte olduklarını vurgulayan Gerin, şöyle konuştu:


"Maçtan önce '4 tane final maçımız var.' demiştik. Bu maç onun ilk ayağıydı. Geçen hafta 3 gollü galibiyetle gelen bir rakibimiz vardı. Her maç zor. Psikolojik olarak bu maçlar daha da zor ama biz de ona göre hazırlanıyoruz. Oyunu ne kadar sabırlı tutabilirsek her zamanın bize avantaj olacağını düşündük ve bu planımız işledi. İkinci yarı belli süreden sonra pozisyonlara girdik. Maçı hak ettik. Bu dakikadan sonra puan ve puanlar çok önemli. Kümede kalmak için her şeyi yapıyoruz. Çocuklara çok teşekkür ediyorum, sınırlarını zorladılar. Kolay değil Gaziantep FK gibi bir takıma karşı 3 gol atmak ve gol yememek. Bunlardan ayrıca mutluyum. Önümüzde çok önemli bir Kayserispor maçı var. Kümede kalmak için her şeyi yapacağız."





#Süper Lig
#Eyüpspor
#Gaziantep FK
#Atilla Gerin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
