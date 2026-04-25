Mirel Radoi: Beklediğimiz gibi olmadı

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Mirel Radoi, hatalardan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antek ekibinin teknik direktörü Radoi, sonucun bekledikleri gibi olmadığını belirtti.
Pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Radoi, şunları kaydetti:
"Sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Buraya 3 puan almaya gelmiştik ancak başaramadık. Maça bakınca 4 tane net pozisyona girdiğimizi söyleyebilirim. Bu pozisyonları değerlendirebilsek farklı olabilirdi. Yediğimiz gollere bakınca hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Bizim için zor ve üzücü bir maçtı."