Mirel Radoi: Beklediğimiz gibi olmadı

Mirel Radoi: Beklediğimiz gibi olmadı

17:2025/04/2026, Cumartesi
AA
Mirel Radoi, Süper Lig'deki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Mirel Radoi, Süper Lig'deki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Mirel Radoi, hatalardan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu.


Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antek ekibinin teknik direktörü Radoi, sonucun bekledikleri gibi olmadığını belirtti.


Pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Radoi, şunları kaydetti:


"Sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Buraya 3 puan almaya gelmiştik ancak başaramadık. Maça bakınca 4 tane net pozisyona girdiğimizi söyleyebilirim. Bu pozisyonları değerlendirebilsek farklı olabilirdi. Yediğimiz gollere bakınca hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Bizim için zor ve üzücü bir maçtı."





