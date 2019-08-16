Attamah Rizespor'da

Başakşehir forması giyen Ganalı Joseph Attamah Rizespor'a transfer oldu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada kiralık olarak transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu için, "Joseph Attamah’a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.

Attamah, son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giydi ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kaldı.