Başakşehir forması giyen Ganalı Joseph Attamah Rizespor'a transfer oldu.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada kiralık olarak transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu için, "Joseph Attamah’a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.
- Attamah, son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giydi ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kaldı.
ATTAMAH RİZESPOR'DA
ÇAYKUR RİZESPOR BASIN BÜLTENİ (16.08.2019/1) Attamah Rizespor’da https://t.co/T0H4ruE649
ATTAMAH RİZESPOR'DA
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