Attamah Rizespor'da
SÜPER LİG

Attamah Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Başakşehir'in savunma oyuncusu Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Attamah'ın Başakşehir'le sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

Attamah'ın Başakşehir'le sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

Başakşehir forması giyen Ganalı Joseph Attamah Rizespor'a transfer oldu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada kiralık olarak transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu için, "Joseph Attamah’a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.

  • Attamah, son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giydi ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kaldı.

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