Avrupa Beşiktaş'ı konuşuyor: "Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar"

L'EQUIPE:

"Beşiktaş ile Antalyaspor'un 0-0'lık berabere biten maçında kötü bir futbol vardı ama mesele futbol değildi. 6 Şubat'ta Türkiye'yi vuran korkunç depremlerden sonra asıl mesele başka yerdeydi. Deprem mağduru çocuklara destek olmak için sahaya yumuşak oyuncaklar attılar. 6 Şubat'taki deprem sabah 4:17'de başladığından, 4 dakika 17 saniyelik oyunun ardından bunu yapmayı seçtiler."