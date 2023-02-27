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Spor

Avrupa Beşiktaş'ı konuşuyor: "Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar"

Süper Lig'in 23. haftasındaki erteleme maçında Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın 4. dakika 17. saniyesinde sahaya, depremzede çocuklar için pelüş oyuncaklar attı. Siyah-beyazlı taraftarların bu farkındalığı, Avrupa basınında gündem oldu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:43 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sahaya atılan oyuncaklardan bazıları

Sahaya atılan oyuncaklardan bazıları

Beşiktaş Kulübü'nün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.


"Asıl mesele futbol değildi"

İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce pelüş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi. Taraftarların bu farkındalığı Avrupa basınında da gündem oldu. İşte Avrupa basınında yer alan haberlerden bazıları:


L'EQUIPE:
"Beşiktaş ile Antalyaspor'un 0-0'lık berabere biten maçında kötü bir futbol vardı ama mesele futbol değildi. 6 Şubat'ta Türkiye'yi vuran korkunç depremlerden sonra asıl mesele başka yerdeydi. Deprem mağduru çocuklara destek olmak için sahaya yumuşak oyuncaklar attılar. 6 Şubat'taki deprem sabah 4:17'de başladığından, 4 dakika 17 saniyelik oyunun ardından bunu yapmayı seçtiler."

GOAL:
"Türkiye'yi vuran depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Süper Lig'de pazar günü Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada Beşiktaş taraftarlari tribünlerden sahaya hediye yağdırırken, spor bir kez daha etkilenenleri rahatlatmak için üzerine düşeni yaptı."

REUTERS:
"Beşiktaş taraftarları, pazar günü Antalyaspor ile oynanan maçta Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen çocuklara bağış yapmak için binlerce pelüş oyuncağı sahaya fırlattı. 0-0 biten Türkiye Süper Lig maçına 4 dakika 17 saniye ara verilerek taraftarların hediyeleri sahaya atması sağlandı. Deprem Türkiye'yi ilk olarak 6 Şubat'ta yerel saatle 04.17'de vurdu."

THE ATHLETIC:
"Beşiktaş taraftarları bir dayanışma göstergesi olarak ilk depremin olduğu saat olan 4:17'de oyunu yarıda kesti ve taraftarların büyük bir kısmı sahaya oyuncaklar attı."

İtalya Serie A Resmi Hesabı:
"Beşiktaş ve Antalyasporlu taraftarlardan depremde etkilenen çocuklar için iç açıcı bir jest."


#Beşiktaş
#Antalyaspor
#pelüş oyuncak
2 saat önce
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Avrupa Beşiktaş'ı konuşuyor: "Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar"
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