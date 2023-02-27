Avrupa Beşiktaş'ı konuşuyor: "Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar"

Sahaya atılan oyuncaklardan bazıları
Beşiktaş Kulübü'nün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.
İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce pelüş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi. Taraftarların bu farkındalığı Avrupa basınında da gündem oldu. İşte Avrupa basınında yer alan haberlerden bazıları: